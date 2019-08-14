Три концерта завершат музыкальное лето в Центральном ботаническом саду

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси завершит нынешнюю серию летних культурно-просветительских мероприятий программой "MuzzicLETO в ботаническом саду. Постскриптум". С 22 августа по 5 сентября музыкальных гурманов ждут три концерта, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Атмосферные релакс-вечера "MuzzicLETO в ботаническом саду" проходили в разгар теплого сезона и собрали в самом живописном уголке Минска десятки тысяч человек. Своеобразный постскриптум проекта - это возможность провести романтический музыкальный вечер среди удивительных природных ландшафтов и прогуляться по зеленому оазису посреди мегаполиса под живую музыку. В дни уходящего лета выступят пионеры нового белорусского соула - группа Dee Tree (22 августа), ансамбль солистов "Партита" исполнит шедевры Вивальди, Боккерини и Генделя (29 августа). Мастера фолк-фьюжна - легендарное этно-трио "Троица" - 5 сентября представят необычную музыкальную мистерию, сопроводив ее интерактивной выставкой аутентичных белорусских народных инструментов из музея Ивана Кирчука", - рассказали в ботаническом саду.

Коллекция сада - сокровищница более чем 14 тыс. растений, собранных со всего мира. В дни концертов можно увидеть во всей красе георгины, гладиолусы, хризантемы, однолетники и водные лилии на озере.

Как и на предыдущих вечерах MuzzicLETO, гостей ждет фуд-зона с оригинальными закусками и напитками.-0-