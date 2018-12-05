Три новогодние фотовыставки откроются в Национальном центре современных искусств

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств Беларуси 13 декабря откроется большой новогодний проект, состоящий из трех фотовыставок, сообщил БЕЛТА куратор проекта Владимир Парфенок.

"В канун новогодних праздников мы представим три фотовыставки. Экспонатами первой, которая называется "Когда елки были большими", станут искренние и бесхитростные фотографии из семейных фотоальбомов и архивов белорусских фотографов, художников и просто любителей искусства. Экспозиция новогодних фотографий как нельзя лучше передает дух того времени, когда фотографирование детей и взрослых у празднично наряженной елки было едва ли не самым любимым и главным семейным ритуалом. Выставка подготовлена в рамках исследовательского проекта "Археология белорусской фотографии", который предлагает взглянуть на наше прошлое через призму любительской фотографии - источника самой достоверной визуальной информации об ушедшем времени", - отметил куратор проекта.

Вторая выставка "Pro елки" объединит творческие работы известных белорусских фотографов на новогоднюю тему. "Время елок достаточно разнообразно и противоречиво отображается в произведениях участников этого проекта. В одном экспозиционном пространстве соединились и строгая документальность, и креативные поиски красоты ускользающего момента. Определенная меланхоличность и отстраненность взглядов фотографов на новогоднюю суету соседствует с доброй иронией и безграничной позитивностью ожидания прихода очередного календарного года", - рассказал Владимир Парфенок.

В проекте "Рождественские открытки из коллекции Дмитрия Серебрянникова" будет продемонстрирована более чем столетняя традиция поздравления родных и близких с помощью почтовой открытки. На выставке можно будет увидеть редкие образцы рождественских открыток начала ХХ века.

Новогодние фотовыставки будут работать с 14 декабря 2018 года по 19 января 2019 года.-0-