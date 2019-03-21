Три спектакля покажут в первый день театрального форума "М.@rt. контакт"

21 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня стартует ХIV Международный молодежный театральный форум "М.@rt. контакт", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В течение недели будет представлено 23 спектакля театральных коллективов из 10 стран. А сегодня покажут три постановки: "Гэта мы" независимого театрального проекта (Беларусь-Украина), "За крапивой берег" Брестского академического театра драмы им. Ленинского комсомола Беларуси, а после торжественного открытия фестиваля - "Тартюф" Санкт-Петербургского театра "Мастерская".

На нынешний форум приглашены коллективы, которые уже ярко проявили себя в предыдущие годы, а также новые театры и творческие группы из России, Литвы, Латвии, Украины, Польши, Израиля и других стран. Палитра программы очень яркая и актуальная, в которой предполагается немало творческих экспериментов. Своеобразным девизом театрального праздника станет "Классика и современность". "То есть в афише много постановок по классическим произведениям, в том числе по Альберу Камю, Вольтеру. Но немало и знаковых современных текстов", - рассказал директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков.

Хозяева форума, Могилевский облдрамтеатр, представят спектакль "Желтый песочек" в постановке молодого режиссера Камили Хусаиновой по рассказу Василия Быкова, а Могилевский областной театр кукол покажет премьеру "Кандид , или оптимизм" (по Вольтеру) в постановке главного режиссера театра Игоря Казакова.

Во время специальной программы пройдут традиционные мастер-классы для молодых актеров, а также в течение фестивальной недели будет работать мастерская молодой режиссуры. Театральные критики определят главное "Событие форума", лучший спектакль выберут по итогам зрительского и интернет-голосования.

Проект стартовал в 2006 году. За это время форум стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и во всем театральном пространстве Беларуси. География форума широка. За годы проведения фестиваля было показано более 200 спектаклей из 21 страны. Их посмотрели более 40 тыс. зрителей. Учредителями форума выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет, управление культуры облисполкома, Могилевский областной драматический театр.-0-