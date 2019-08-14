Триеннале молодых художников позволяет увидеть срез достижений современной школы искусства - Дрига

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс "Триеннале молодых художников" позволяет увидеть срез достижений современной школы искусства Беларуси. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига на торжественной церемонии открытия выставки по итогам конкурса во Дворце искусства.

В экспозицию вошли около 140 лучших произведений, отмеченных отборочной комиссией, в состав которой входили искусствоведы, педагоги, представители СМИ.

Республиканский конкурс проводится по девяти номинациям: "Скульптура", "Живопись", "Графика", "Монументальное и монументально-декоративное искусство", "Декоративно-прикладное искусство", "Новация (арт-проект, инсталляция)", "Искусствоведение и художественная критика", "Кураторский проект в области изобразительного искусства" и "Зрительская симпатия". Во время работы выставки 13 членов жюри под руководством кандидата искусствоведения Ирины Скворцовой определят лауреатов в каждой номинации. Посетители выставки также смогут отдать свои голоса за понравившуюся работу и определить лауреатов в номинации "Зрительская симпатия".

В каждой номинации определяются две группы участников. К первой относятся студенты и учащиеся, ко второй - ученые, педагоги, музейные и творческие работники. Имена победителей станут известны 23 августа в 17.00 на торжественной церемонии награждения. Лауреаты получат дипломы и денежные премии в размере 60 БВ (1 БВ - Br25,5). "Я думаю, для молодого художника, даже если он не станет победителем, подарок уже то, что он попал на такую выставку и в каталог конкурса. Мы надеемся, что проведение триеннале станет доброй традицией, потому что оно позволяет увидеть срез достижений нашей молодой школы искусства", - отметила Ирина Дрига.

По ее мнению, очень радостно, что пришло большое количество работ высокого художественного уровня. "Несмотря на все веяния в изобразительном искусстве, у нас сохранены хорошая школа - и живописная, и графическая, - сказала представитель Минкультуры. - Конечно, хотелось, чтобы было больше работ в номинациях "Скульптура", "Искусствоведение и художественная критика", "Кураторский проект в области изобразительного искусства", но, думаю, что в дальнейшем активность участия молодых художников будет выше".

Художественная выставка по итогам конкурса "Триеннале молодых художников" будет экспонироваться по 25 августа.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, Национальный исторический музей, Белорусская государственная академия искусств, Белорусский союз художников.

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