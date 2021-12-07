Триумф белорусской детской балетной школы в Барселоне

Как сообщает корреспондент БЕЛТА, грандиозным успехом завершилось участие воспитанников детской балетной школы под руководством известной белорусской балерины Марины Вежновец в одном из самых крупных мировых конкурсов балетного мастерства YAGP (Youth America Grand Prix, англ. "Молодежный Гран-при Америки"). Конкурс проходил с 4 по 6 декабря в Барселоне (Испания). Среди призов школы – общее Гран-при, первое место ансамбля "Марионетки" и первое место ансамбля "Фрески". Первое место за индивидуальное мастерство присуждено ученице заслуженной артистки Республики Беларусь Марины Вежновец Дедович Иване (11 лет). Все белорусские участники конкурса, а их было 12, вошли в топ-12 мероприятия и получили многочисленные стипендии. В жюри конкурса входили директора самых престижных балетных школ и театров мира: из Финляндии, Нидерландов, Канады, Италии, Дании и Норвегии.

YAGP – крупнейший в мире международный стипендиальный балетный конкурс, в котором могут принимать участие юные танцоры от 9 до 19 лет. YAGP проводит ежегодные отборочные туры в городах США и по всему миру. Финальный тур соревнований проходит в Нью-Йорке. Концепция конкурса состоит в том, что его участники борются не столько за премии и призы, сколько за стипендию на продолжение профессиональной учебы в лучших балетных школах Америки и Европы.

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