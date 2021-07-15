Ценную рукопись времен Великой Отечественной войны передали в Национальную библиотеку

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальную библиотеку Беларуси передали ценную рукопись времен Великой Отечественной войны. Такая информация размещена на официальном сайте учреждения культуры, сообщает БЕЛТА.

"Отчет о работе подпольной организации Чечельникского р-на Винницкой области" передал из семейного архива Прокофий Максименко. Его мать, Эстера Гольдшмидт, во время войны была секретарем подпольной организации.

"Рукопись представляет собой отдельные несброшюрованные листы из тетради с рукописным текстом в потертой обложке малиново-черного цвета. Бумага со временем пожелтела, листы зачитаны и не очень хорошо сохранились: дневник вели в чрезвычайно сложное время, многократно перечитывали. Это документальное свидетельство деятельности подпольной организации с 1942-го по 1944 год, где приведены события из жизни, сведения о боевых заданиях, списки членов подпольной группы", - отметили в библиотеке.-0-

Фото Национальной библиотеки