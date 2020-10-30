30 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Центр культуры "Витебск" возобновляет онлайн-проекты, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Привычный режим работы видоизменяется из-за изменения эпидемиологической ситуации. Вновь становится актуальным онлайн-проект "#ЦКнасвязи", организованный на странице ЦК "Витебск" в Instagram. В новом сезоне он будет включать много интересных мероприятий. Первым из них станет музыкально-поэтическая встреча с участником народного театра-студии авторской песни Леонидом Александровым, которая состоится в рамках квартирника "В кругу друзей" 31 октября. Все последующие ноябрьские встречи будут проводиться в пятничные вечера.

В Центре культуры "Витебск" акцентировали внимание на важности обеспечения и соблюдения мер безопасности. В учреждении культуры с этой целью вводятся раздельные входы и выходы для посетителей, а также гардеробы для участников творческих коллективов. Учебное расписание творческих коллективов изменено с учетом мелкогрупповых занятий и поддержания гигиенически безопасного состояния, проветривания и санитарной обработки помещений и танцевальных классов. Кроме того, продолжает действовать режим социального дистанцирования, позволяющий сократить непосредственные контакты людей.-0-