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01 сентября 2019, 14:14

Центр Слонима в День белорусской письменности превратился в праздничную площадку

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1 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Центр Слонима в День белорусской письменности превратился в большую праздничную площадку, передает корреспондент БЕЛТА.

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Глава государства отметил, что праздничную эстафету в этом году принимает Слоним - один из древнейших городов Беларуси, который за свою многовековую историю неоднократно героически преодолевал суровые испытания.

Празднование XXVI Дня белорусской письменности проходит 31 августа - 1 сентября. Начало сегодняшней праздничной программе положила церемония открытия памятника Льву Сапеге, потом состоялось театрализованное шествие участников праздника по центральным улицам Слонима.

Церемония открытия праздника прошла на главной сцене у районного центра культуры. Художественно-историческое действо было полностью построено на ярких событиях истории региона. Главные герои, словно путешествуя во времени, предлагали зрителям увидеть исторические события, происходившие на Слонимской земле. В финальной сцене было представлен сегодняшний день региона с широкой презентацией его творческого потенциала.

Памятник Льву Сапеге открыли в СлонимеПамятник Льву Сапеге открыли в Слониме
Открытие памятника стало одним из центральных событий Дня белорусской письменности, который в этом году принимает Слоним. Скульптура украсила исторический центр города.

"Не случайно праздник принимает Слонимская земля, край культурных традиций, которые своими корнями уходят глубоко в прошлое. Широк влад Принеманского края и в развитие белорусского книгоиздания. Наша земля и сегодня богата талантами. Силами журналистов, писателей, полиграфистов, издателей создается современная культура Беларуси", - отметил во время церемонии открытия председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что творческие идеи, направленные на развитие и возрождение традиций, культурного наследства, искусства всегда будут поддерживаться со стороны власти.

Певица Ядвига Поплавская
Певица Ядвига Поплавская

Писатель-меценат Валерий Казаков и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
Писатель-меценат Валерий Казаков и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов

В церемонии открытия праздника принял участие заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Он зачитал гостям и участникам праздника приветственный лист от главы государства.

Кульминацией праздника стало вручение Национальной литературной премии. На церемонии открытия исполнили гимн Дня белорусской письменности, после начался концерт Союза писателей Беларуси "Край бацькоўскі, мой край родны". Одним из сюрпризов церемонии открытия стала передача Гродненской области раритетного издания Статута ВКЛ.

В центре Слонима работают десятки тематических площадок. Открыта выставка книги и прессы. Одним из мест притяжения на ней стал печатный двор XVI столетия. Здесь представлены типографские устройства и машины разных веков, а также воссозданный печатный станок времен Франциска Скорины. Каждый может почувствовать себя печатником того времени. Вручную с помощью пресса гостям праздника предлагают отпечатать первую страницу Библии.

На выставке представлены также лучшие издания художественной и учебной книги, книги для детей и юношества, энциклопедическая литература, альбомы, периодика. Проходят презентации книг от писателей, автограф-сессии.

В рамках праздника более чем 600 первоклашкам района на сцене в городском парке на берегу канала Огинского были вручены подарки Президента.

На одной из площадок гостям праздника предлагают попробовать блюда, приготовленные по рецептам из книг классиков, в том числе верещеку, клецки, пирог с гусиной печенкой, и даже "карпа по-шляхетски".

У всех желающих была возможность попробовать свои силы в традиционных ремеслах. На мастер-классах можно было научиться делать горшки, вырезать деревянные ложки и плести шляпу из соломы. По всему городу развернулись концертные и игровые, выставочные и торговые площадки.

Участникам Дня белорусской письменности предложили разгадать код Сапеги. Квест стал своеобразным экспериментом по привлечению внимания к истории города.

ДОСЬЕ: XXVI День белорусской письменности в СлонимеДОСЬЕ: XXVI День белорусской письменности в Слониме
День белорусской письменности традиционно проводится в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания.

Программа Дня письменности включает также гашение памятных марки и почтового конверта. Закрытие форума состоится в 20.00. Запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и торжественная церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.-0-

Фото Леонида Щеглова

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