Центр современных искусств в Ночь музеев приглашает присоединиться к перформанс-инсталляции

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр современных искусств приглашает присоединиться к многочасовой перформанс-инсталляции tum blr в Ночь музеев, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Ночь музеев" в центре современных искусств на улице Некрасова, 3 станет ночью безграничного полета фантазии. Для реализации самых дерзких творческих идей будут работать 15 локаций, где каждый сможет проявить себя. Всем посетителям tum blr предлагается стать творцом, чьи произведения вместе сложатся в большую галерейную экспозицию, - рассказали в центре. - Это может быть любая форма творчества: рисунок, лепка, хоровое пение, макраме, ловкий диджей-сет или собственноручно собранный робот. Всем будет предоставлена возможность реализовать свой потенциал в режиме здесь и сейчас".

Под любым произведением можно будет поставить лайк и оставить комментарий. Кроме того, ожидаются выступления Minsk Improvisers Orchestra, Bassota vusial, FillFree и других. Проект tum blr стартует 18 мая в 18.00 и будет продолжаться до 6 утра 19 мая.

Кроме того, в Национальном центре современных искусств на проспекте Независимости, 47 с 17.00 до 22.00 18 мая развернется "Гульня прастолаў" под девизом "В каждом веке есть свое средневековье". "Это мероприятие включает в себя выставку "Рыцарский роман", на которой будут представлены светские костюмы магнатов и шляхты, живопись, графика и скульптура, отражающие темные века. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и тематические игры. Кроме того, каждый посетитель сможет сфотографироваться на троне из фильма "Игра престолов", - анонсировали в центре и добавили, что для тех, кто придет в историческом костюме, вход бесплатный.-0-