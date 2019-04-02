2 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Центры народного творчества Витебска и Смоленска подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Документ, подписанный сегодня в Витебске руководителями двух учреждений культуры сроком на пять лет, предусматривает проведение обменных выставок, совместных научно-практических конференций, различных творческих проектов, участие в значимых культурных событиях регионов, объединение усилий по реконструкции народного костюма и другим направлениям деятельности.

Важной частью мероприятия, приуроченного к празднованию Дня единения народов Беларуси и России, стало открытие выставки смоленских мастеров в Витебском областном методическом центре народного творчества. В экспозицию "Мастерство на все времена" вошло около 70 работ, посвященных Смоленску. Широко представлены резьба по дереву, лозоплетение, художественные изделия из бересты, аутентичные рушники, керамика из фондов Смоленского музея-заповедника, в том числе свистульки и артефакты, найденные во время раскопок. "Стили изготовления работ имеют яркие отличительные черты, поэтому знакомство с данной выставкой будет интересно как широкому зрителю, так и мастерам народного творчества", - отметили в центре.

Посетить выставку можно до 22 апреля.-0-