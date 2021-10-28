Церемония награждения лауреатов Национальной театральной премии проходит в Купаловском театре

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей VI Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" прошла на сцене Купаловского театра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня приятно находиться в этом зале, разделять минуты радости и поздравлять с успешным и красивым завершением конкурса, - сказал во время церемонии открытия министр культуры Анатолий Маркевич. - Нынешней осенью зрители сполна смогли ощутить прекрасные действа, которые происходили на сценах нашей страны. Белорусский театр всегда был и остается для общества настоящей школой жизни, местом просвещения и незабываемых эмоций. Слова признательности вам за великий талант, преданность любимому делу. Вы поистине целители душ человеческих, воспитываете прекрасные чувства любви, добра, милосердия, культуру взаимоотношений между людьми. Мне выпала честь вручить специальные премии, символизирующие признание вашего таланта и трудолюбия".

Анатолий Маркевич вручил специальную награду за поддержку театрального искусства Беларуси. Она присуждается решением организационного комитета премии и вручается меценатам, благодаря поддержке которых рождаются новые проекты. Лауреатом в этой номинации стал председатель правления Банка БелВЭБ Василий Матюшевский.

Специальная премия за вклад в развитие театрального искусства Беларуси вручается выдающимся деятелям театрального искусства за многолетнее служение сцене. Награда вручена художественному руководителю Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола заслуженному артисту Александру Козаку.

В этой номинации также отмечен художественный руководитель Большого театра Беларуси народный артист Беларуси Валентин Елизарьев.

На первом этапе премии было подано 70 заявок. В финале приняли участие 28 спектаклей из 10 городов Беларуси. Конкурс проводился по четырем основным секциям: "Театр драмы", "Театр кукол", "Музыкальный театр" и "Спектакль для детей и юношества". В них также входили основные и частные номинации.

Постановка "Фальшивая нота" Театра-студии киноактера при киностудии "Беларусьфильм" стала победителем в номинации "Лучший спектакль театра драмы для большой сцены". В аналогичной номинации, но только для театра малой сцены, назвали работу "Вий" Полесского драматического театра.

В секции "Театр кукол" лучшей была признана постановка "Куклы Тима Талера, или Проданный смех" Белорусского театра "Лялька". Этому спектаклю присудили еще один приз как лучшему спектаклю для детей и подростков в одной из главных секций - "Спектакль для детей и юношества". К слову, режиссер спектакля Михаил Климчук получил награду "Лучший режиссер в спектакле театра кукол".

Названы и победители в номинации "Музыкальный театр". Лучшим оперным спектаклем признали постановку "Фауст" Большого театра Беларуси. Этот театр также получил награду "Лучший спектакль балета" за работу "Анна Каренина". Постановку "Джек-потрошитель" Молодежного театра эстрады в жанре оперетты, музыкальной комедии, мюзикла отметили наградой.-0-

Фото Павла Орловского