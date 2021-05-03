Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса "Золотая Литера" состоится 5 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги XVII Национального конкурса "Золотая Литера". Церемония награждения победителей и лауреатов, традиционно приуроченная ко Дню печати, состоится 5 мая. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

В 2021 году на конкурс представлено 335 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий в 25 номинациях. Из них региональными СМИ - 270 заявок, республиканскими - 48, корпоративными и городскими - 17.

Конкурс проводится ежегодно для содействия развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств и сетевых изданий Беларуси, актуализации значимых тематических направлений деятельности СМИ по реализации государственной информационной политики, повышения профессионального и идейно-содержательного уровня СМИ, стимулирования творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства СМИ.

Организатор конкурса - Министерство информации.-0-