Церемония открытия детского "Евровидения-2018" соберет более 300 человек

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" состоится 19 ноября в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" и станет началом большой Евронедели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Всем 20 делегациям стран-участниц предстоит пройти по красной дорожке и поделиться впечатлениями с журналистами. "В церемонии примут участие более 300 человек. В их числе сами конкурсанты и сопровождающие их делегации, приглашенные гости, волонтеры, белорусские и зарубежные журналисты", - рассказали в пресс-службе.

Одним из самых ярких элементов церемонии открытия станет 3D Mapping Show, которое будет включать в себя разные жанры сценического искусства: танец, фольклорную музыку в современной обработке, компьютерную графику и свето-проекционное 3D шоу. "Через идею совмещения искусства, национальных образов и символов с инновационными технологиями в шоу будут показаны историко-культурное наследие нашего народа и современная Беларусь. Также во время открытия состоится жеребьевка, которая по правилам Европейского вещательного союза определит страны, выступающие под первым и последним номерами, а также номер, под которым выступит страна-хозяйка конкурса - Беларусь", - отметили в Белтелерадиокомпании.

В телеэфире торжественную церемонию открытия смогут увидеть не только белорусские зрители, но и поклонники детского "Евровидения" во всех странах Европы, а также в Австралии. Белтелерадиокомпания будет вести запись церемонии и обеспечит трансляцией всех желающих вещателей - членов ЕВС. Каналы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" покажут телеверсию сразу после "Панорамы". Также ее можно будет увидеть на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси 25 ноября. Организатором и координатором всех мероприятий музыкального проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). Страну на конкурсе в этом году представит Даниэль Ястремский.-0-