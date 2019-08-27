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27 августа 2019, 15:47

Церемония открытия Дня белорусской письменности познакомит с богатой историей слонимской земли

Ирина Дрига. Фото из архива
Ирина Дрига. Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия Дня белорусской письменности 1 сентября познакомит с богатой историей слонимской земли, сообщила журналистам начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

"Торжественная церемония открытия праздника начнется в 12.00. Она носит название "Зямля мая беларуская". Это будет художественно-историческое действо, полностью построенное на ярких событиях истории региона. Ведущими представления станут юноша и девушка, олицетворяющие молодых жителей слонимской земли", - рассказала Ирина Дрига.

По ее словам, действо будет представлять собой своеобразное путешествие во времени главных героев, которые окунутся в исторические события, происходившие на этой земле. В финальной сцене будет представлен сегодняшний день региона с широкой презентацией его творческого потенциала. Кульминацией праздника станет вручение Национальной литературной премии. Завершится церемония открытия исполнением гимна Дня белорусской письменности.

Закрытие форума состоится в 20.00. В частности, запланирована концертная программа мастеров искусств "Льецца песня па-над Шчарай" и торжественная церемония передачи эстафеты праздника городу Белыничи Могилевской области.

В концертах открытия и закрытия примут участие как ведущие коллективы и исполнители страны, так и самодеятельные, любительские коллективы Гродненской области.

День белорусской письменности отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново. XXVI День белорусской письменности принимает Слоним.-0-

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По инициативе Министерства информации наша команда готовит для Дня белорусской письменности квест. Это первый такой эксперимент, призванный привлечь внимание как молодежи, так и взрослого населения к истории города Слонима.

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