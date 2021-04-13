Церемония прощания с Леонидом Борткевичем пройдет 15 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с заслуженным артистом Беларуси эстрадным певцом Леонидом Борткевичем пройдет 15 апреля. Такую информацию озвучили в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Прощание состоится в Белгосфилармонии.

Как сообщалось, артист скончался сегодня на 72-м году жизни.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Музыкой начал увлекаться еще в детстве. Во время учебы в архитектурном техникуме был солистом местного оркестра, а после - вокалистом ансамбля "Золотые яблоки".

В 1970 году Владимир Мулявин позвал талантливого юношу выступать в свой ансамбль "Песняры". Леонид Борткевич стал голосом популярной группы. В его исполнении слушатели запомнили такие хиты, как "Александрина", "Белоруссия", "Олеся", "Березовый сок", "Беловежская пуща", "Вероника", "Купалинка" и многие другие. В 1980 году артист покинул ансамбль.

С августа 2003 по ноябрь 2008 года и с февраля 2009 года - руководитель собственного ансамбля "Песняры".

Леонид Борткевич - заслуженный артист Беларуси (1979), лауреат I премии Всесоюзного конкурса советской песни (1973), а также лауреат международных фестивалей и конкурсов.-0-