Церемония закрытия международного кинофестиваля "Лістапад" проходит в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония закрытия и подведение итогов XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" проходят в кинотеатре "Москва", передает корреспондент БЕЛТА.

"Рад приветствовать всех любителей кино, а также тех, кто делает нашу жизнь разнообразнее и подпитывает любовь к кино. За время работы фестиваля специалисты провели обстоятельную работу: они не только обменялись мнениями, подходами, но и выработали направления дальнейшего сотрудничества. Приятно отметить, что дискуссии воплотились в конкретные документы, которые позволят нам активно развивать кинематографическое искусство", - сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

В этом году "Лістапад" обогатился новыми подходами и идеями. "Те фильмы, которые демонстрировались во время фестиваля, могли увидеть не только зрители кинотеатров Минска, но и жители других регионов. Мы получаем позитивные отклики именно от такого формата работы", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

"Непросто было жюри, поскольку надо было непредвзято и обстоятельно оценить работы и быть едиными в оценках. Хочу пожелать, чтобы мы продолжали любить и уважать кино. Давайте поддерживать наших кинематографистов, артистов, всех тех, кто делает нашу жизнь более обстоятельной и динамичной", - заключил вице-премьер.

Игорь Петришенко вручил специальный приз Президента "За гуманизм и духовность в кино" режиссеру фильма "Илхак" Джахонгиру Ахмедову.

Джахонгир Ахмедов

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходил с 20 по 26 ноября. Учредители - Министерство культуры и Мингорисполком, организатор - Национальная киностудия "Беларусьфильм". Всего дирекция фестиваля получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и кинопартнеры Беларуси (Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Сербия), так и страны Западной и Центральной Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.-0-

Министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич

Фото Павла Орловского