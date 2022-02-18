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18 февраля 2022, 14:18

"Цифры на сердце": выставка к 100-летию Михаила Савицкого открылась в музее истории ВОВ

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Цифры на сердце", посвященная 100-летию со дня рождения Героя Беларуси, народного художника СССР и БССР, живописца, педагога и общественного деятеля Михаила Савицкого открылась сегодня в музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Основу выставки составляют живописные полотна серии "Цифры на сердце", над которой Михаил Савицкий работал в 1974-1979, 1987 годах, будучи уже зрелым и востребованным художником.

Михаил Савицкий. Фото из архива
Михаил Савицкий. Фото из архива

"Михаил Савицкий, безусловно, фигура героическая. Человек с открытым сердцем и сложной судьбой. Это широкой души человек, и мне повезло быть знакомым с ним лично. Я бы хотел в нашем центре патриотического воспитания представить его как патриота своей страны. Человека, который посвятил свою жизнь любви к Родине. Пропуская все через свою душу, он отражал это в работах", - сказал директор музея Владимир Воропаев. Он отметил, что рассматривается возможность хранить картины в музее постоянно. "Мы обязательно рассмотрим этот вопрос. Мне кажется, это будет правильно", - добавил он.

"Сегодня такая дата, которая заставляет вспомнить Михаила Андреевича не только как гражданина страны, но и как крайне талантливого художника. Его творчество - глыба в белорусском искусстве, и многие художники считают себя учениками мастера, - подчеркнул заместитель председателя Белорусского союза художников Андрей Басалыга. - Мы четко понимаем автора, образность и символизм его картин. Им уже более 40 лет, но они не перестают влиять на нас. Помню свое эмоциональное потрясение, когда увидел картины впервые. На долгие годы осталось впечатление, когда ты представляешь ужасы войны. Его произведения великие и по смыслу, и по содержанию".

Руководитель Представительства Россотрудничества в Беларуси Эдуард Крусткалн отметил: картины Михаила Савицкого цепляют за душу. "Произведения заставляют задуматься и показывают, насколько современна его живопись. Посмотрите, как сегодня Беларусь и Россия занимаются поисками погибших, убитых и замученных в военные годы людей. Эмоциональное впечатление от картин высочайшее", - подчеркнул он.

Куратор выставки - ведущий научный сотрудник отдела вещевых источников фондов музея Римма Рум рассказала, что серия "Цифры на сердце" экспонировалась в 1979 году в столичном Дворце искусства. Заместитель главного хранителя фондов музея истории Великой Отечественной войны Галина Скоринко была свидетелем этого культурного события: "В те годы это был удар по ощущениям. Тогда Михаил Савицкий попросил, чтобы эти картины экспонировались в нашем музее. Они лучше, чем слова, скажут нам о том, что такое мир, как его надо беречь и не допускать войны".

Михаил Савицкий родился в деревне Звенячи Толочинского района. Начало Великой Отечественной войны совпало с его службой в Красной армии. В декабре 1941 года он в 19 лет принял свой первый бой в Северной бухте Севастополя. В июле 1942 года был пленен, прошел все круги ада в фашистских концлагерях, в том числе в Бухенвальде. 29 апреля 1945 года был освобожден из лагеря Дахау американскими войсками. После лечения и проверок в фильтрационном лагере НКВД Михаил Савицкий продолжил службу в 6-й гвардейской зенитно-артиллерийской дивизии художником-оформителем. В 1946 году он был демобилизован и, вернувшись в Беларусь, поступил в Минское художественное училище, которое окончил в 1951 году. Затем учился в Московском художественном институте имени В.И.Сурикова, который окончил в 1957 году.

Михаил Савицкий так описывал цель серии "Цифры на сердце": "Сама атмосфера нашего века вызывает жгучую тревогу за судьбу прекрасной планеты и ее главного сокровища - человека. Каждый из нас в ответе за будущее. В силу этой ответственности я не имею права молчать. Мне пришлось быть свидетелем чудовищных преступлений. И говорить о них, вскрыть их сущность необходимо. Поэтому я взялся писать серию картин о фашизме "Цифры на сердце", чтобы в обобщенных, синтезированных образах показать то, чего не почерпнуть ни из словесных описаний, ни из документов. Я не мог не написать эту серию. Во-первых, во имя памяти миллионов жертв, погибших в концлагерях. Во-вторых, ради молодежи, родившейся после войны, что такое забывать негоже. Живопись, на мой взгляд, может раскрыть глубочайший трагизм войны, воздействуя на человека исключительно через сердце, эмоции и душевное созерцание…"

Временная экспозиция создана при содействии Музея истории города Минска и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Увидеть "Цифры на сердце" в музее истории Великой Отечественной войны можно до 19 апреля.-0-

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