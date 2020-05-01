Цикл фильмов "1418 дней. История Победы" покажут на "Беларусь 1"

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эфире телеканала "Беларусь 1" 4 мая стартует цикл художественно-публицистических фильмов "1418 дней. История Победы". Творческий проект Белтелерадиокомпании затрагивает известные и неизвестные события Великой Отечественной войны и напоминает о героических страницах истории Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Фильмы в простой и доступной форме расскажут телезрителям не только об основных событиях Великой Отечественной войны, но и о месте Беларуси и белорусов в глобальном конфликте. "О Великой Отечественной войне много написано и сказано, но эти знания иногда фрагментарны или являются отдельными частичками большой мозаики. А где место белорусов в том или ином событии? Что происходило в нашей стране во время битвы под Москвой? А во время битвы на Курской Дуге? Все знают, что была рельсовая война. Но все ли понимают ее глобальную задачу? Для чего она вообще была нужна? А ведь, если бы не подрыв рельсов на территории Беларуси, не было бы того прорыва и коренного перелома в ходе Великой Отечественной. Об этом и не только - в наших фильмах", - рассказали авторы проекта.

Чтобы нарисовать объемную картину войны, прожить ее день за днем вместе с главными героями, создатели проекта прибегли к исторической реконструкции. Основное отличие постановок в "1418 днях" от других военных проектов именно в ней. В центре внимания простые люди - белорусы, пережившие войну каждый по-своему. Именно они - главные герои фильмов.

Елена Зиньковская - минчанка, расставшаяся со своей дочерью в Минске на перроне железнодорожного вокзала 25 июня 1941 года, становится подпольщицей, спасает из гетто мальчика и укрывает его всю войну. Ее дочь Надя пройдет дорогами войны через эвакуацию и военные действия до Минска и дальше - к Победе. Рядовой Иван Янович встретит начало войны 22 июня в Бресте, проживет большую жизнь в партизанском отряде, в 1944-м вольется в ряды действующей армии и дойдет до Берлина. Семье из Могилева предстоит расставание на три долгих года: муж уйдет на фронт, а жена вместе с детьми переживет все ужасы оккупации. Маленький мальчик Герш Гелленберг приедет в Минск в ноябре 1941-го, где и начнется его новая жизнь. В основе истории каждого персонажа - реальная жизнь конкретного человека, как и положено в историческом кино.

Создатели проекта предлагают посмотреть на военные события глазами простых людей, оказавшихся в гуще глобального конфликта. Постановки тесно переплетены с хроникальным материалом. "Мы привезли интересный материал из Берлина: надписи на стенах Рейхстага, оставленные нашими земляками, а также интервью с известными историками и общественными деятелями, с которыми обсудили не только вопросы истории, но и культуры памяти. Все эксперты с белорусской стороны - известные и авторитетные историки", - отметили авторы проекта.

Фильмы цикла "1418 дней. История Победы" призваны создать целостную картину войны, показать место маленького человека в ней. Первый фильм ("Барбаросса") повествует о начальном, самом сложном периоде Великой Отечественной войны - от первых поражений, отступления советских войск до первой победы под Москвой. Второй фильм ("Глаза в глаза") затрагивает период с осени 1941-го до зимы 1943 года. Какой была жизнь под оккупацией? Каково это - жить в полной изоляции под гнетом военной пропаганды, получать сведения лишь о победах врага и ни слова о судьбе своих родных и близких? И при этом идти в партизанские отряды, отчаянно сопротивляться и освобождать шаг за шагом родную землю.

Сталинград. Курская Дуга. Битва за Днепр. Снятие блокады с Ленинграда. Третья серия "Перелом" поможет разобраться, как эти события связаны с тем, что в это время происходило на территории Беларуси. Четвертый фильм ("Освободители") рассказывает о событиях лета 1944-го - весны 1945-го. Вместе с его героями телезрители пройдут путь от освобождения Беларуси к Победе.

Цикл художественно-публицистических фильмов на телеканале "Беларусь 1" будет выходить с 4 по 7 мая. Четыре эпизода можно будет увидеть в 22.00 сразу после "Панорамы".-0-