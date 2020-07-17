Цвет настроения васильковый - "Славянский базар" в Витебске

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Традиции славян, уверенность в будущем и умение преодолевать испытания - в Витебске торжественно открылся XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прозвучали знакомые и близкие позывные фестиваля на трех языках стран - учредительниц форума и поприветствовали зал и многотысячную телеаудиторию. "Славянский базар" стал для многих стран родным праздником. На форум приехали друзья, которые любят его и знают, что такое настоящая сила искусства, способная объединять народы.

Традиционно старт "Славянскому базару" на концерте открытия дал Александр Лукашенко. В этом году из рук главы белорусского государства специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" получил Филипп Киркоров. "Добрый вечер, сябры. Для меня большая честь во второй раз принять одну из главных наград Беларуси. В моей памяти вечер, когда получил орден Франциска Скорины", - сказал поп-король.

Обращаясь к Президенту, Филипп Киркоров намекнул, что не против стать народным артистом Беларуси. "Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы…", - с улыбкой сказал певец и зал в ответ громко зааплодировал.

"Помню", - загадочно ответил Президент.

Российский артист сразу исполнил "Включаем радость, выключаем грусть". С большей интересом приняли его проверенный хит "Я за тебя умру". Затем на сцену амфитеатра вышел Олег Митяев с "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". Народный артист Украины Николай Гнатюк порадовал публику композицией "Все буде добре!". Не меньший отклик от зрителей получила и "Птица счастья", где есть строка "завтра будет лучше, чем вчера". Эти и другие песни стали лейтмотивом фестиваля, который в течение четырех дней намерен зарядить позитивом, которого в последнее время было немного. Несмотря на все испытания и трудности, который принес 2020 год, артисты уверены - "все будет добро".

Нынешний форум проходит под девизом "Я люблю тебя, жизнь". А что как не творчество и культура должны дарить веру в лучшее и наполнять каждый день смыслом и желанием создавать новое. Со сцены звучали слова благодарности медикам Беларуси, Украины и России. Группа "Аура" посвятила лиричную композицию людям в белых халатах - супергероям наших дней.

Бесконечно и крепко связывает народы общая трагическая и героическая история, память о Великой Отечественной войне. И через 75 лет после Победы память о подвиге каждого солдата живет в нашей памяти.

С любовью дарили свое искусство, сменяя друг друга на сцене, как новички, так и верные друзья фестиваля - звезды из Беларуси, России, Украины и других стран: Сергей Полунин, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Инна Маликова и ВИА "Новые самоцветы", Анна Семенович, Митя Фомин, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры". Неожиданно для публики стало то, что решил на сцене Летнего амфитеатра спеть ведущий Дмитрий Губерниев. Энергичности и желания петь в его выступлении было больше, чем исполнительского умения. Но зрители такой ход восприняли на "ура".

Молодых исполнителей представил Тима Белорусских. В исполнении "Песняров", Алены Ланской лиричным аккордом прозвучало посвящение синеокой Беларуси.

Одним из последних вышел на сцену Филипп Киркоров и взорвал публику хитом "Цвет настроения синий". Но все понимают, что на время "Славянского базара" цветом настроения будет васильковый. На прощание певец подарил "Жестокую любовь".

Проверенные хиты и бессмертная классика как еще одно доказательство, что любит фестивальный зритель. За годы существования форум стал не только музыкальной площадкой, но и местом встречи друзей и рождения новых талантов. 29-й эпизод "Славянского базара" только начинается.-0-