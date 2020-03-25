Творческая встреча к юбилею режиссера Владимира Корш-Саблина пройдет в Минске

25 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Встреча кинематографистов и любителей кино, посвященная юбилею белорусского кинорежиссера и актера Владимира Корш-Саблина, состоится 26 марта в Музее истории белорусского кино, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В 2024 году белорусский кинематограф отметит свое 100-летие. В преддверии этой даты важно объективно осмыслить вехи развития отечественного кино, опыт мастеров и перспективные направления", - рассказали в музее.

В программе - редкие материалы и документы из жизни и творческой биографии Владимира Корш-Саблина, выступления кинематографистов и просмотр документального фильма "Полвека в кино" (режиссер Владимир Цеслюк, 1971). Организаторами творческой встречи выступают Национальный исторический музей, Национальная киностудия "Беларусьфiльм", Национальный архив Беларуси, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси и Белорусский союз кинематографистов.

Потомок старинного дворянского рода Саблиных и семьи знаменитого театрального антрепренера Федора Корша, Владимир Корш-Саблин посвятил почти всю свою жизнь белорусскому кинематографу и удостоился звания народного артиста СССР. Он поставил широко известные фильмы "Первый взвод", "Искатели счастья", "Моя любовь", "Константин Заслонов", "Красные листья", "Первые испытания", "Москва - Генуя" и "Крушение империи". Владимир Корш-Саблин, как летописец эпохи, отразил в своих кинолентах ключевые события ХХ века - Первую и Вторую мировые войны, события Октябрьской революции и Гражданской войны. Его фильмы открыли миру таких талантливых актеров, как Борис Бабочкин, Лидия Смирнова, Исаак Дунаевский, Ростислав Янковский и многих других.-0-