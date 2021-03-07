Творческая встреча с живописцем Павлом Ходоровичем состоится 10 марта в НХМ

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческая встреча с живописцем Павлом Ходоровичем состоится 10 марта в Национальном художественном музее. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

Сейчас в музее работает временная выставка Павла Ходоровича "Язык вещей". На встрече мастер расскажет о своем творчестве и проведет экскурсию по экспозиции.

"Павел Ходорович работает в разных жанрах, но предпочтение отдает натюрморту. Картины, написанные в этом жанре, отличаются строгой, тщательно проработанной композицией, устойчивыми, ритмично выписанными формами и четко переданной фактурностью предметов, неожиданностью ракурсов. Все это придает статичной композиции динамику и метафоричность", - отметили в НХМ.

Помимо натюрмортов на выставке представлено несколько пейзажей. "Пейзажам художника свойственна поэтичная настроенность в сочетании с внешней эмоциональной сдержанностью, глубоко личное отношение к природному миру, не оставляющее зрителя равнодушным", - подчеркнули организаторы.

Встреча начнется 10 марта в 18.00.-0-