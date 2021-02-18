Творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы - Маркевич

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях эпидограничений творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы, заявил сегодня министр культуры Анатолий Маркевич во время итоговой коллегии Минкультуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год стал непростым для сферы культуры. Вместе с тем, в отличие от своих зарубежных коллег, ни одна из организаций не остановила свою деятельность. В условиях эпидограничений творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы: онлайн-показы спектаклей и концертов на своих сайтах, создание и показ их телеверсий и другие. Яркими событиями стали премьеры Большого театра Беларуси, Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, Республиканского театра белорусской драматургии, Театра-студии киноактера, Брестского академического театра драмы", - отметил Анатолий Маркевич.

В 2020 году для музейных коллекций закуплено 69 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства - в 3,5 раза больше, чем в 2019-м. Впервые более 25% составили закупки произведений молодых авторов. Приобретено более 100 сочинений белорусских композиторов, это в пять раз больше, чем в 2019 году.

За счет средств фонда Президента по поддержке культуры и искусства реализовано пять проектов, связанных с реставрацией знаковых для Беларуси памятников архитектуры, на поощрение талантливой молодежи и коллективов художественного творчества выделено более Br175 тыс.

В 2021 году будет усилена работа по выявлению юных талантов. По всей стране запланировано свыше 180 художественно-творческих состязаний для детей и молодежи. В региональных и столичных музеях, театрах и библиотеках должны пройти культурные мероприятия, направленные на формирование нравственных ценностей и гражданско-патриотическое воспитание.

Государством приняты меры поддержки Национальной киностудии "Беларусьфильм". Соответствующие документы подготовлены и внесены в правительство. Кроме того, в 2020 году выделен почти Br1 млн на приобретение нового уникального оборудования, необходимого для производства фильмов с учетом современных технологий.

"Руководство киностудии, несмотря на кризисную ситуацию, приняло ряд эффективных мер по ее смягчению. Проведена работа по возврату исключительных имущественных прав на фильмы, созданные киностудией, в результате чего удалось вернуть права на большую часть кинопродукции, созданной на протяжении 95 лет. Разработаны тематические пакеты и индивидуальные предложения по контенту: игровые, неигровые, анимационные фильмы. Данные материалы предназначены для работы непосредственно с телевизионными каналами и интернет-платформами, а также с компаниями и агентами по продаже по всему миру", - добавил министр.

Одним из основных направлений государственной политики в сфере культуры является сохранение культурного наследия страны. Активно ведутся ремонтно-реставрационные работы в Гродненской области: замках в Крево, Гольшанах, Гродно, Новогрудке, Любче, а также дворцово-парковом комплексе в Святске. В 2021 году будут продолжены работы на памятниках архитектуры в агрогородках Гольшаны, Крево, Жиличи, Юровичи, деревнях Закозель, Святск, Пустынки, городах Гродно, Новогрудке, Коссово, Полоцке, Минске, в городском поселке Ружаны.-0-