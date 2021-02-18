Творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы - Маркевич

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 февраля 2021
Минск Переменная облачность -23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:27 Более 10,6 тыс. пострадавших от гололедной и холодовой травм зарегистрированы с начала года Общество
18:20 Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" увеличили объем производства продукции на 13,1% в 2020 году Регионы
18:16 Жителю Молодечно за кражу спиртного из магазина грозит до 4 лет лишения свободы Происшествия
18:10 Французские спортсмены выиграли сингл-микст на ЧМ по биатлону в Поклюке Спорт
18:08 Коммерческие организации получили дополнительную возможность списания курсовых разниц Президент
18:06 В Беларуси будет внедрена единая автоматизированная госсистема учета древесины и сделок с ней Президент
18:04 ВОЗ: южноафриканский штамм коронавируса заразнее обычного В мире
17:56 Минчанин похитил в подземном переходе у продавца сумку с товаром Происшествия
17:55 Бадак: сегодня в семьях продолжаются традиции чтения литературы Культура
17:50 Госполитика в сфере культуры сохраняет свою социальную направленность - Маркевич Культура
17:49 Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале-мае Президент
17:44 Водителя с 2 промилле алкоголя задержали в Гомеле Происшествия
17:41 В Академии управления прошла презентация монографии украинского историка Петра Толочко Общество
17:39 Творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы - Маркевич Культура
17:27 ГАИ усилит контроль на автодороге Минск-Микашевичи Регионы
17:26 В Индонезии при сходе оползня погибли 18 человек В мире
17:24 Более 20 предприятий присоединились к электронной ярмарке вакансий в Ивановском районе Регионы
17:18 Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году планируют увеличить экспорт не менее чем на 6,5% Экономика
17:08 Суд в Пинске приговорил рецидивиста к 14 годам за избиение двух мужчин, один из которых умер Происшествия
17:06 Форумы, социсследование и научные издания - НАН утвердила план мероприятий в Год народного единства Общество
17:05 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Чехии, Финляндии и Германии из-за птичьего гриппа Экономика
17:03 Сильный снегопад в Греции оставил без электричества тысячи людей В мире
16:56 Брестчанин получил семь лет колонии за незаконный оборот марихуаны Происшествия
16:46 "Грушевский посад" и плохой капремонт - самые горячие темы телефонной линии КГК по долгостроям Минска Регионы
16:45 Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году работали устойчиво, несмотря на пандемию - Касько Экономика
16:45 Минский книжный форум - возможность продемонстрировать достижения издательств - мнение Культура
16:41 ФОТОФАКТ: Выставка работ Василия Симанковича и Дины Довгяло открылась в Витебске Культура
16:29 Тест на COVID-19 методом ПЦР в Национальном аэропорту Минск могут сдать только пассажиры рейсов Общество
16:19 Петришенко: белорусский культурный фундамент за годы независимости заметно укреплен Культура
16:18 Задержаны студенты, устроившие дебош в столичной парикмахерской Происшествия
Все новости
Все новости
Культура
18 февраля 2021, 17:39

Творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы - Маркевич

Во время работы коллегии
Во время работы коллегии

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях эпидограничений творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы, заявил сегодня министр культуры Анатолий Маркевич во время итоговой коллегии Минкультуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошлый год стал непростым для сферы культуры. Вместе с тем, в отличие от своих зарубежных коллег, ни одна из организаций не остановила свою деятельность. В условиях эпидограничений творческие коллективы стали активно осваивать новые формы работы: онлайн-показы спектаклей и концертов на своих сайтах, создание и показ их телеверсий и другие. Яркими событиями стали премьеры Большого театра Беларуси, Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в Витебске, Республиканского театра белорусской драматургии, Театра-студии киноактера, Брестского академического театра драмы", - отметил Анатолий Маркевич.

В 2020 году для музейных коллекций закуплено 69 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства - в 3,5 раза больше, чем в 2019-м. Впервые более 25% составили закупки произведений молодых авторов. Приобретено более 100 сочинений белорусских композиторов, это в пять раз больше, чем в 2019 году.

За счет средств фонда Президента по поддержке культуры и искусства реализовано пять проектов, связанных с реставрацией знаковых для Беларуси памятников архитектуры, на поощрение талантливой молодежи и коллективов художественного творчества выделено более Br175 тыс.

В 2021 году будет усилена работа по выявлению юных талантов. По всей стране запланировано свыше 180 художественно-творческих состязаний для детей и молодежи. В региональных и столичных музеях, театрах и библиотеках должны пройти культурные мероприятия, направленные на формирование нравственных ценностей и гражданско-патриотическое воспитание.

Государством приняты меры поддержки Национальной киностудии "Беларусьфильм". Соответствующие документы подготовлены и внесены в правительство. Кроме того, в 2020 году выделен почти Br1 млн на приобретение нового уникального оборудования, необходимого для производства фильмов с учетом современных технологий.

"Руководство киностудии, несмотря на кризисную ситуацию, приняло ряд эффективных мер по ее смягчению. Проведена работа по возврату исключительных имущественных прав на фильмы, созданные киностудией, в результате чего удалось вернуть права на большую часть кинопродукции, созданной на протяжении 95 лет. Разработаны тематические пакеты и индивидуальные предложения по контенту: игровые, неигровые, анимационные фильмы. Данные материалы предназначены для работы непосредственно с телевизионными каналами и интернет-платформами, а также с компаниями и агентами по продаже по всему миру", - добавил министр.

Одним из основных направлений государственной политики в сфере культуры является сохранение культурного наследия страны. Активно ведутся ремонтно-реставрационные работы в Гродненской области: замках в Крево, Гольшанах, Гродно, Новогрудке, Любче, а также дворцово-парковом комплексе в Святске. В 2021 году будут продолжены работы на памятниках архитектуры в агрогородках Гольшаны, Крево, Жиличи, Юровичи, деревнях Закозель, Святск, Пустынки, городах Гродно, Новогрудке, Коссово, Полоцке, Минске, в городском поселке Ружаны.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Маркевич Министерство культуры
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Александр Бадак. Фото из архива Бадак: сегодня в семьях продолжаются традиции чтения литературы
Фото из архива Госполитика в сфере культуры сохраняет свою социальную направленность - Маркевич
Минский книжный форум - возможность продемонстрировать достижения издательств - мнение
На выставке ФОТОФАКТ: Выставка работ Василия Симанковича и Дины Довгяло открылась в Витебске
Игорь Петришенко Петришенко: белорусский культурный фундамент за годы независимости заметно укреплен
Роман Головченко на книжной выставке-ярмарке Головченко: можно быть уверенным, что интерес людей к книге живет
Главное
Григорий Рапота и Александр Лукашенко Лукашенко о ВНС: на все вопросы получены ответы, думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад
Вольфович: вопросы национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла
XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске
Чем удивить на 23 февраля спортсмена, романтика и вечного мальчика? Подборка от Е-доставки
Топ-новости
Коммерческие организации получили дополнительную возможность списания курсовых разниц
Кремль: встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля
Головченко: можно быть уверенным, что интерес людей к книге живет
В Беларуси будет внедрена единая автоматизированная госсистема учета древесины и сделок с ней
Резкого скачка цен на лекарства быть не должно - Минздрав
Более 10,6 тыс. пострадавших от гололедной и холодовой травм зарегистрированы с начала года
Рыженков: культура - один из стержней развития страны, национальной идентичности и патриотизма
"Грушевский посад" и плохой капремонт - самые горячие темы телефонной линии КГК по долгостроям Минска
Тест на COVID-19 методом ПЦР в Национальном аэропорту Минск могут сдать только пассажиры рейсов
Яркие эмоции в Minsk World! Квартиры в доме "Сальса" – всего от 1999 рублей за метр
Хренин: в 2021 году стартует новый этап развития территориальной обороны
Cуд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжается в Минске
МИД Беларуси: выпады со стороны западных диппредставительств - диктат и попытка вмешательства во внутренние дела
Беларусь представит на выставке в Абу-Даби более 150 образцов продукции военного назначения
Рапота завершает работу на посту госсекретаря Союзного государства
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.