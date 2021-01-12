12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческие студии Театра эстрады проводят дополнительный набор, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор театра Сергей Медведев.

Театр эстрады - это не только сценическая площадка, где проходят концертные программы и мюзиклы, это еще и целая лаборатория по поиску и развитию новых талантов. "В этом году в театре действуют и развиваются творческие студии по трем направлениям: вокал, хореография и театральное искусство. Каждое начало сезона мы проводим наборы в студии, а с начала 2021 года решили, что можем сделать дополнительный набор, так как постоянно получаем звонки и письма с желанием присоединиться к обучению. И не удивительно, ведь наши воспитанники постоянно принимают участие в различных концертах, праздничных программах, конкурсах и фестивалях, выступают на одних сценах с заслуженными артистами эстрады", - рассказал Сергей Медведев.

По его словам, в декабре 2020 года прошли отчетные концерты студии современной хореографии EstradaDance, студии эстрадного вокала Canto и мастерской эстрадного вокала LuxMasters. А у ансамбля "Заранак" Национального центра музыкального искусства им.В.Г.Мулявина появился новогодний клип. "По завершении учебного года, в мае, ожидаем большие творческие программы от всех наших студий", - отметил директор театра.

На данный момент в Театре эстрады работают и продолжают набор Национальный центр музыкального искусства им.В.Г.Мулявина (художественный руководитель - Светлана Стаценко), студия современной хореографии EstradaDance, студия танца "Кнопки" для самых маленьких, театральная мастерская "Пушка", мастерская эстрадного вокала LuxMasters, студия эстрадного вокала Canto.

"С удовольствием ждем новые таланты и приглашаем познакомиться поближе с деятельностью Театра эстрады. В январе еще можно успеть попасть на программы "Карнавальная ночь" (12, 13 и 14 января), а также на мюзикл-притчу "Ты и я" (20 января)", - добавил Сергей Медведев.-0-

Фото Театра эстрады