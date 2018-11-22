Творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями пройдет 28 ноября в Черикове

22 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Черикове 28 ноября пройдет областной творческий фестиваль "Смотри на меня как на равного" для людей с инвалидностью, посещающих отделения дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Чериковском районном центре соцобслуживания населения.

В программе мероприятия запланированы выступления участников в вокальном, музыкально-инструментальном и театральном жанрах, а также выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, сделанных руками людей с ограниченными возможностями: это будут обереги, куклы, открытки, картины и вазы.

"Творческий фестиваль в нынешнем году пройдет уже в третий раз. И если ранее мероприятие проводилось как зональное, то в этом году оно приобрело областной статус. Свое участие в нем подтвердили уже шесть районов: Климовичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Чаусский и Чериковский", - рассказали в центре.

Все участники фестиваля получат памятные подарки от партнеров и спонсоров.

Инициатором и организатором мероприятия выступает Чериковский районный центр соцобслуживания населения.-0-