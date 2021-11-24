Творческий фотопроект "Спорт - то, что нас объединяет" представлен в Бобруйске

24 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске представлен творческий фотопроект "Спорт - то, что нас объединяет". Его автором выступил ведущий фотокорреспондент редакции газеты "Бабруйскае жыццё" Александр Анташкевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Фотопроект, приуроченный к Году народного единства, стал для меня первой персональной выставкой более чем за 20 лет работы в профессии, - отметил Александр Анташкевич. - В экспозиции около 70 снимков, сделанных за прошедшие 4 года и объединенных спортивной тематикой. Если подумать, то спорт - именно та стихия, которая нас объединяет: она наполнена яркими неподдельными эмоциями, остротой накала чувств и искренними переживаниями. Я не люблю постановочные кадры: станьте сюда, смотрите так. Я целиком и полностью репортажник: ловлю кадр здесь и сейчас".

Одним из толчков к появлению концепции выставки стало интервью с Ириной Курочкиной, серебряным призером Олимпиады в Токио. "Я брал у нее интервью и задал такой вопрос: поддерживает ли она дружеские связи со своими соперницами, - вспоминает мастер. - На это спортсменка ответила, что у нее действительно есть подруги, с которыми они на ковре непримиримые конкуренты, а в обычной жизни постоянно созваниваются и общаются, поддерживают друг друга. На самом деле, как бы ни закончился хоккейный или футбольный матч, любые соревнования, согласно спортивному этикету после финального свистка или сирены соперники всегда находят в себе силы пожать друг другу руки. Поэтому спорт действительно нас объединяет".

По словам Александра Анташкевича, фотограф - это еще и хороший фотоохотник: всегда присутствует определенная доля азарта поймать хороший кадр. Автор скромничает и говорит, что в спорте это несложно - там эмоции неподдельные. И тут же вспоминает историю известного российского фотографа Владимира Вяткина. Будучи в Минске, мастер рассказывал, как делал репортаж с очередных соревнований по тяжелой атлетике. В этой серии фотографий не было ни одного снимка спортсмена со штангой. Он акцентировал все внимание именно на лицах тяжелоатлетов - их эмоциях, напряжении. Поэтому бобруйский фотограф уверен, что съемки спортивных соревнований зачастую не требуют присутствия в кадре инвентаря и другой атрибутики. Иногда, чтобы передать накал страстей, достаточно только взгляда.

Вспоминая удачно пойманные во время съемок моменты, фотограф радостно и добродушно смеется, как будто только что удалось сделать успешный кадр. "Одна из запомнившихся работ, которая также представлена на выставке, сделана во время проведения в Бобруйске чемпионата мира по панкратиону, - рассказал он. - Там запечатлен даже не момент самой схватки, а именно эмоции одного из бойцов после окончания борьбы. Действительно, этот взгляд, эти полностью захлестнувшие человека чувства надо видеть - слова не предают и сотой доли. В то же время среди любимых работ есть снимок девочки за шашечной доской. Но опять же, надо видеть ее динамичный взгляд за внешней статикой происходящего".

Фотопроект "Спорт - то, что нас объединяет" можно увидеть до середины декабря в выставочном зале по адресу: ул.Социалистическая, 100.-0-