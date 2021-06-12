"Творческий квартал", музыка разных эпох и спектакли - чем сегодня удивит фестивальный Молодечно

12 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Национальный фестиваль "Маладзечна" - традиционный праздник белорусских песни, поэзии и музыки. Богатая на культурные мероприятия программа удовлетворит вкус каждого гостя, отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор Дворца культуры в Молодечно Светлана Сороко.

Во второй фестивальный день мероприятия пройдут на концертных площадках Дворца культуры и амфитеатра, учреждений культуры города и района, а также на центральной площади и улицах Молодечно.

В концертном зале Дворца культуры в 11.00 начнется гала-концерт "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов IX Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2021". По словам Светланы Сороко, этот конкурс, который проходит с 2005 года, популяризирует детское и юношеское эстрадное творчество, повышает художественный уровень юных исполнителей эстрадной песни, дает возможность раскрыть и поддержать новые таланты, развить духовный, интеллектуальный и культурный потенциал молодежи.

В это же время в Минском областном драматическом театре начнется спектакль "Проста Мяфа", а в 17.00 во Дворце культуры - спектакль "Паўлінка" Национального академического театра имени Янки Купалы.

На центральной площади в 12.00 запланирована концертная программа "Цвет моей страны". А на площадке около кинотеатра "Родина" с 13.00 стартует концертная программа вокального, хореографического и циркового творчества #Творчы Molo. Здесь же будут работать фотовыставка и фотозона.

В 14.00 на центральной площади города начнется концертная программа творческих коллективов Минской области, а с 17.00 - Гродненской, Брестской и Могилевской областей. В 15.00 в концертном зале музыкального колледжа имени М.К.Огинского прозвучит "Симфоническая рапсодия" - музыка разных эпох в исполнении творческой молодежи.

Во Дворце культуры с 16.00 будет проходить музыкально-поэтическая гостиная "Святло Радзімы. Радасць Перамогі" с участием белорусских поэтов, других деятелей культуры и творчества, финалистов республиканского конкурса юных чтецов "Живая класcика". Участники обратятся к родной стране, прославят белорусский край.

Новая концертная программа в исполнении Национального академического концертного оркестра Беларуси (художественный руководитель и главный дирижер - маэстро Михаил Финберг) в 17.00 зазвучит в Чистинском сельском Доме культуры.

Предусмотрены многочисленные фестивальные площадки с участием творческих коллективов, мастеров и художников не только Молодечненского региона и Минщины, но и других областей Беларуси. Впервые на юбилейном форуме на площадке "#Творческий квартал" примут участие творческие коллективы со всей страны, которые представят уникальность и колорит своей области, значительные достижения в творчестве и культуре. "#Творческий квартал" развернется на улице Притыцкого.

Гала-концерт закрытия фестиваля начнется в 21.30 на сцене Летнего амфитеатра. Это музыкальное представление с участием звезд белорусской эстрады, победителей конкурса молодых исполнителей разных лет.

По словам Светланы Сороко, Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно уверенно занимает почетное место в фестивальном движении Беларуси. Это мероприятие полностью отражает возможности национальной культуры, ее уникальные особенности, богатое народное наследие, позволяет в полной мере прикоснуться к самобытной белорусской культуре. Это единственный фестиваль, который имеет статус национального.

ХХ Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2021" проходит с 11 по 13 июня, он собрал талантливых исполнителей, поэтов, музыкантов, композиторов, мастеров. Проект направлен на сохранение и развитие родного языка, традиций и национальной музыки, способствует объединению творческих сил, преемственности поколений.-0-

Фото Сергея Шелега

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