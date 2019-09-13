"Творческий переполох" устроят в гомельской картинной галерее Г.Х.Ващенко

13 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Творческий переполох" учащихся детской художественной школы искусств Гомеля открывается сегодня в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

В экспозицию вошли работы, выполненные в различных техниках и жанрах юными художниками в возрасте от 9 до 15 лет. Например, посетители увидят керамику и декоративные панно: от дымковской игрушки до объемных композиций. Интересна и роспись по дереву, а это ложки, тарелки, блюда и другие предметы. Отдельным блоком представят графику - рисунки, в которых ребята использовали в качестве выразительного средства черную тушь или простые карандаши. И, конечно же, все разнообразие цвета юные таланты передали в работах, выполненных красками и мелками.

"Рядом с нами живут маленькие художники со своим неповторимым, своеобразным взглядом на все, который они стремятся передать в творческих работах. Выставка позволит прикоснуться к внутреннему миру дарований, взглянуть на окружающую нас действительность глазами ребенка и, может быть, еще раз задуматься о смысле жизни", - считают в галерее.

Проект "Творческий переполох" нацелен на популяризацию детского творчества, поддержку начинающих талантливых художников, создание благоприятных условий для развития их потенциала и т.д.

Познакомиться с миром детского творчества в гомельской галерее можно по 24 сентября.-0-