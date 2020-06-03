Творческий проект "С мечтою о лете..." стартовал в Могилевском художественном музее

3 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка детских рисунков "С мечтою о лете..." откроется 3 июня в Могилевском областном художественном музее им. П.В. Масленикова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

Творческий проект подготовили воспитанники образцовой студии изобразительного искусства "Шар" Дворца культуры области совместно с художественным музеем. В проекте приняли участие более 20 детей разных возрастов, которые представили свое видение летней тематики. Юные художники выполнили работы в нескольких техниках - пастель, графика, акварель, гуашь и др. Их объединяет хорошее настроение, а также открытый и позитивный взгляд на окружающий мир.

"Идея нарисовать лето родилась в стенах нашей студии несколько месяцев назад, когда на улице было еще холодно и как никогда хотелось ярких летних красок и солнечного настроения, - рассказала руководитель изостудии "Шар" Наталья Талантова. - В своих итоговых работах дети отразили разнообразные сюжеты. Здесь есть и вкусовое восприятие этой поры года в виде изображения любимых ягод и фруктов, и дачные сюжеты с очарованием загородной жизни, и туристические мотивы с моментами заграничных путешествий".

По словам руководителя изостудии, помимо основных работ, представленных на выставке и оформленных в соответствии с определенными требованиями, посетители музея смогут ознакомиться с рисунками, которые дети создавали вне стен студии как домашнее задание. "Это фантазийные зарисовки на тему "Лето - это я", которые будут интересны для творческой молодежи, - отметила Наталья Талантова. - Зарисовки будут расположены на отдельном стенде и также найдут своего зрителя".

Выставка "С мечтою о лете..." продлится в областном художественном музее им. П.В. Масленикова до конца июля.-0-