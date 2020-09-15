Творческий вечер мастера фото Анатолия Дрибаса пройдет в галерее "Университет культуры"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческий вечер "Как сделать такое фото" фотографа Анатолия Дрибаса состоится 16 сентября в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Встреча пройдет во время юбилейной выставки "О фотографии. О "фотографиках". О фотографах", приуроченной к 60-летию народного фотоклуба "Мiнск". Автор расскажет, при помощи каких инструментов, оборудования, графических редакторов можно добиться необходимого результата на снимках. Также Анатолий Дрибас опишет трудности и специфику работы с некоторыми творческими проектами, в которых он участвовал и которые организовывал. "Гости смогут задать свои вопросы, узнают, как сделать широкоугольные, панорамные кадры, услышат о некоторых секретах макросъемки: когда и в какое время суток лучше снимать насекомых и цветы в их естественной среде обитания", - рассказали в галерее.

Анатолий Дрибас - член фотоклуба "Мiнск" и Белорусского общественного объединения фотографов, участник многочисленных выставок. На его счету 40 книг и фотоальбомов, шесть из которых посвящены исключительно Минску. Около 1100 авторских фотографий были использованы в энциклопедическом справочнике "Арганы Беларусi" 2018 года. Был награжден дипломом как "Лучший книжный фотохудожник Беларуси" в 2014 году. В 2015 году альбом "Замковая Беларусь", в который вошло множество фотографий мастера, получил Гран-при Московской международной книжной ярмарки.-0-