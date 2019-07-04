Творческое наследие архитектора Леонида Левина представят на выставке в Хатыни

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Леонид Левин. Философия творчества" откроется 5 июля в фотодокументальной экспозиции государственного мемориального комплекса "Хатынь", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения Артур Зельский.

Посетителям покажут часть творческого наследия архитектора - работы периода с конца 1960-х до 2014 года, макеты памятников, личные вещи. Рядом с каждым экспонатом разместят планшеты, где можно будет прочесть высказывания Леонида Левина о своих работах. Запланирована демонстрация документального фильма об архитекторе "Монолог".

Выставка подготовлена сотрудниками "Хатыни" совместно с творческой мастерской Леонида Левина и его семьей и приурочена к 50-летию со дня открытия мемориального комплекса. В марте были презентованы творческие проекты архитектора Валентина Занковича, в течение года откроются выставки архитектора Юрия Градова и скульптора Сергея Селиханова, которые вместе с Леонидом Левиновым приняли участие в создании мемориала.

Леонид Левин - известный архитектор и общественный деятель. Его имя широко известно не только в Беларуси, но и за ее пределами. Он приложил руку к возведению мемориальных комплексов "Хатынь", "Тростенец", "Прорыв", "Проклятие фашизму", "Шталаг-342", "Яма", "Память", памятников погибшим евреям Городейского гетто, детям-жертвам войны в Красном Береге Жлобинского района, узникам гетто в Слуцке.

Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. Мемориал воздвигнут на месте деревни, уничтоженной 22 марта 1943 года карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны. Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения нацистами на оккупированной территории СССР.-0-