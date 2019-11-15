Творчество художников из Беларуси и Латвии объединила выставка в Витебске

15 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Творчество художников из Беларуси и Латвии объединила выставка "Виктория Пельше, Дмитрий Лаврентьев, Леонид Медведский, Владимир Макарков "Четыре берега одной реки" в Витебске, сообщили БЕЛТА в музее Марка Шагала.

Проект посвящен Дням Латвии в Витебске. Его презентация намечена на 29 ноября в Арт-центре Марка Шагала. Сотрудничество художников из Латвии Виктории Пельше и Дмитрия Лаврентьева с белорусскими коллегами Леонидом Медведским и Владимиром Макарковым продолжается значительное время, воплощаясь в творческих проектах в обеих странах. Виктория Пельше, которую по праву считают классиком латвийской скульптуры, объединяет в своих работах чувственность форм, романтизм, неоклассическую строгость пластики и пространственные построения. Живопись Дмитрия Лаврентьева одновременно лаконична и гиперболизирована. Максимальное упрощение форм - результат внутренней переработки чистых эмоций, интуитивного расчета и продуманного цветового решения. Для работ Владимира Макаркова не существует традиционного разделения на виды искусства. Художник делает акцент на логических связях между образами с помощью завязок, шнурков, крупных стежков разного цвета - элементов, соединяющих изображения, выполненные в комбинированных техниках. Леонид Медведский передает в живописи состояние и динамику природы и внутреннего мира человека. Серии его гуашей - пейзажи и портреты, в которых автор обращается к сути натуры.

"Художественные миры столь разных авторов похожи на четыре голоса творческого многоголосия, что звучит над рекой Двиной - Даугава, объединяющей наши страны. Четыре берега - единое пространство искусства", - отметили в музее.

Выставка организована при поддержке консульства Латвии в Витебске и будет открыта для посещения с 24 ноября по 15 декабря.-0-