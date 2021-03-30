Творчество и взаимоуважение отличают фестивальную атмосферу Витебска - дирекция "Славянского базара"

30 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Творчество и взаимное уважение всегда отличали фестивальную атмосферу Витебска. Такое сообщение разместила в официальном Instagram-аккаунте дирекция фестиваля искусств, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейный, тридцатый фестиваль планируют встретить в дружеской атмосфере. "Массовые информационные действия в социальных сетях не должны омрачить встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя. Творчество и взаимное уважение всегда отличали фестивальную атмосферу Витебска. Приглашаем всех в июле убедиться в этом лично", - призвала дирекция "Славянского базара".

Такая реакция руководства центра культуры Витебска последовала на многочисленные обращения к звездам грядущего форума в соцсетях. "На прошлой неделе мы объявили первых участников, которых приглашаем в июле в Витебск, на наш юбилейный фестиваль. Однако волна обращений, которые массово стали получать эти артисты в своих аккаунтах, создала неприятное напряжение и сейчас мешает подготовке фестиваля. Эмоциональное давление вынуждает творческих людей менять принятые решения. Полагаем, зрители и артисты ни в коем случае не должны быть оскорблены, ведь личный выбор каждого достоин уважения", - отметили организаторы.

Дирекция фестиваля подчеркнула, что тридцать лет "Славянский базар в Витебске" остается верным своему девизу "Через искусство - к миру и взаимопониманию". "Три десятилетия программа формировалась на основе жанрового разнообразия культур, объединяя страны и народы. В нашем городе встречались артисты и зрители разных творческих предпочтений и вкусов, чтобы подарить друг другу праздник. Подготовка к каждому фестивалю начинается не за год, и не за два. Долгие переговоры, согласования, утверждения - только так можно собрать в одном городе любимых артистов и коллективы", - говорится в сообщении.-0-