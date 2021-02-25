Творчество Леси Украинки является объединяющим для народов многих стран - Иванова

Во время встречи. Фото Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творчество Леси Украинки является объединяющим для народов многих стран. Такую точку зрения выразила председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова на литературном вечере в Доме дружбы по случаю 150-летия со дня рождения известной поэтессы, которое отмечается как раз 25 февраля, передает корреспондент БЕЛТА.

Нина Иванова подчеркнула: Леся Украинка (1871-1913) - одна из наиболее выдающихся личностей украинской культуры, которая вывела литературу на новый уровень и находилась в авангарде национального движения. Нина Иванова высказала восхищение неувядающим творчеством поэтессы. "Это поэзия-исповедь, которая трогает за душу, передает глубину человеческих чувств, - сказала она. - Удивительны творческий путь и наследие автора. Ее произведения помогли миру лучше познать украинскую культуру".

Нина Иванова. Фото Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим отметил масштаб личности Леси Украинки, которая стала действительно исторической фигурой. Она классик украинской литературы и поэзии. Писала в самых разнообразных жанрах: лирику, прозу, драму, публицистику, - работала в области фольклористики (220 народных мелодий записаны с ее голоса).

Дипломат также рассказал, что к юбилею Леси Украинки в Национальной библиотеке Беларуси открылась книжная выставка "Украінская Касандра". В экспозиции представлено большое количество документов, которые отражают богатое творческое наследие поэтессы, в том числе это полные собрания произведений, публицистика, письма, воспоминания современников, литературно-биографические портреты.

На вечере в Доме дружбы было отмечено: произведения Леси Украинки переводили многие известные белорусские авторы. В Национальной библиотеке Беларуси находится свыше 250 изданий, связанных с ее творчеством.

Во встрече приняли участие представители посольства Украины в Беларуси, украинской диаспоры, активисты Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами.-0-