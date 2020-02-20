Творчеству Николая Селещука посвятят выставку в Национальном историческом музее

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Воспоминания", посвященная жизни и творчеству известного белорусского художника Николая Селещука, откроется в Национальном историческом музее Беларуси 24 февраля, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Выставка организована по инициативе товарищей по службе в рядах Советской армии, дружбу с которыми художник пронес через всю жизнь. В экспозиции представлены работы разных лет из собраний Национального исторического музея, Белорусского союза художников и частных коллекций. Это курсовые работы, эскизы к графическим и живописным произведениям, которые только пунктирно обозначают творческий путь мастера. Выставка будет работать по 5 марта.

Николай Селещук - видный живописец, мастер книжной и станковой графики. На протяжении всего творческого пути он оставался ярким, самобытным, верным себе и при этом разнообразным в проявлениях творческого таланта. За годы работы художник сумел разработать собственный визуальный язык, создать уникальный и неповторимый мир образов. Именно за это любители искусства и специалисты так высоко ценят его художественное наследие.

"Одним из первых в белорусском искусстве Николай Селещук обратился к стилистике сюрреализма с его фантастическими образами и символикой. Но что самое существенное, при этом художник соединил в творчестве приемы сюрреализма и белорусскую историю, этнографию, народный эпос. На полотнах Селещука - неповторимые в своем облике белорусские храмы, рождественские звезды и деревенские женщины с птичьими крыльями, русалки и колдуны. Мотив полета, который часто встречается в работах художника, придает его произведениям загадочность и таинственность", - рассказали в музее.

Николай Селещук оформлял детские книги. В их числе - сборник сказок "Отчий дар", стихотворный сборник Рыгора Бородулина "Индыкала-Кудыкала". Он создал иллюстрации к поэме Якуба Коласа "Сымон-музыка", поэтическим сборникам Раисы Боровиковой "Такое короткое лето", Янки Сипакова "Улыбнись мне", Евгении Янищиц "Пора любви и печали". Работы художника находятся в собраниях Национального художественного музея, коллекции Белорусского союза художников, корпоративной коллекции Приорбанка, Государственной Третьяковской галерее, Галерее Костаки в Афинах, Музее современного искусства в Нью-Джерси (США), а также в частных собраниях Франции, Финляндии, Канады , Израиля, Германии и других стран.

Николай Селещук родился в 1947 году в деревне Великорита Малоритского района Брестской области. После учебы в Минском художественном училище имени А.Глебова и службы в армии поступил в Белорусский государственный театрально-художественный институт на отделение графики (преподаватели Петр Любомудров, Василий Шарангович). За серию графических работ "Святы" удостоен Государственной премии Беларуси. Трагически погиб в 1996 году в Тирренском море во время путешествия по Италии.-0-