Тысячелетний китайский свиток был продан за $59 млн

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы аукциона Christie's продали картину китайского каллиграфа и художника Су Ши за $59,6 млн. Информация об этом размещена на сайте аукционного дома.

По словам экспертов, "Дерево и камень" (такое название было дано полотну) написано чернилами на свитке в XI веке.

На картине изображено дерево без листьев и стоящий рядом большой камень. Все это дополняется каллиграфическими иероглифами, которые выполнил еще один китайский художник по имени Ми Фэй.

Фото Christie's

По заявлению Christie's, теперь $59,6 млн — их новый рекорд на территории Азии.

Су Ши жил с 1037 по 1101 годы. Это китайский художник, который был более известен под псевдонимом Су Дунпо. Также он увлекался каллиграфией, поэзией и был государственным деятелем во времена династии Сун.-0-