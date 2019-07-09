Участие в конкурсах "Славянского базара" уже победа - член жюри

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Участие в музыкальных конкурсах "Славянского базара" уже является победой. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту БЕЛТА член жюри международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019", композитор, художественный руководитель продюсерского центра "Спамаш" Леонид Ширин.

"Каждый из конкурсантов - представитель своей страны, прошедший предварительный отбор, а значит, уже лучший, уже победитель", - подчеркнул Леонид Ширин.

По условиям музыкального состязания, оценки жюри в процессе конкурса не озвучиваются. Композитор полностью согласен и поддерживает такой подход: "Это делается, чтобы сохранить интригу и не травмировать детей. Каждый из них должен выходить и выступать с полным правом на победу".

Леонид Ширин отметил сильный состав участников этого года. "Ребята подобрались очень хорошие. Надеюсь, что победит сильнейший", - сказал он. Круг лидеров судейской коллегией уже очерчен, но второй день всегда непредсказуем и может серьезно изменить общий расклад. "Многие дети показывают лучший результат, используют этот день как возможность максимально полно и многогранно продемонстрировать свой творческий и артистический потенциал, поэтому его результаты могут очень существенно повлиять на финальный итог", - добавил член жюри и пожелал всем ребятам удачи и счастливой творческой судьбы.

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