Участие в предкастинге X-Factor в Гомеле приняли 250 человек

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие в предкастинге популярного вокального шоу X-Factor в Гомеле приняли 250 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"На сцену Гомельского областного общественно-культурного центра за два дня вышли 250 кандидатов. В целях профилактики команда проекта встречала всех участников с термометром и предлагала обработать руки антисептиком. Также обрабатывали и микрофоны. А самих исполнителей максимально разводили по времени, чтобы избежать массового скопления людей. Для этого все участники, зарегистрированные онлайн на сайте tvr.by, накануне предкастинга получали SMS-оповещение с указанием своего времени прихода на прослушивание", - рассказали в пресс-службе.

В городе над Сожем продюсерскую группу Х-Factor представлял авторитетный квинтет - генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, руководитель утренней программы "Добрай ранiцы, Беларусь!" Елена Воляк, популярная телеведущая и актриса Светлана Боровская, а также композитор и певица Нина Богданова. "Попробовать себя на большой сцене пришли люди разных профессий, возрастов и статусов. По регламенту все пели исключительно а капелла. К слову, некоторые участвовали в предкастинге не в первый раз. Как пояснили сами претенденты, они приехали повторно, чтобы жюри не упустило их из виду среди тысяч кандидатов. Продюсерская группа не только внимательно слушала вокал, но и задавала самые разные вопросы каждому из артистов, ведь для шоу очень важна личная история человека", - отметили в медиахолдинге.

По условиям проекта претенденты выступают в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, вокальные коллективы. На сегодня в адрес Белтелерадиокомпании поступило более 3 тыс. электронных заявок не только из нашей страны, но также из-за рубежа. Кстати, все желающие могут записать свое исполнение на видео и до окончания региональных предкастингов отправить по Viber на номер +375-29-105-91-02 или через Instagram и "ВКонтакте". Подробная информация - в официальных аккаунтах X-Factor в соцсетях. Cледить за новостями популярного шоу теперь также можно на видеохостингах TikTok и YouTube (канал X-Factor Belarus).

В Белтелерадиокомпании добавили, что запланированный на 4-5 апреля предкастинг в Витебске не состоится и будет перенесен на другое время.-0-