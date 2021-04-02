Участие в "Славянском базаре" позволяет получить колоссальный опыт - Мышковец

На XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" Беларусь представит 20-летний Даниил Мышковец. В финале национального отбора, который прошел 20 марта в Борисове, солист набрал 171 балл из 180 возможных, обогнав минчанок Ангелину Василевскую и Ольгу Булай. Выпускник Минского государственного колледжа искусств, лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов в интервью с корреспондентом БЕЛТА рассказал о своем пути в мир профессиональной музыки, стремлении к победе на фестивале и отношении к успеху.

- Даниил, что привело тебя к музыке?

- На самом деле это довольно смешная история. Во втором классе к нам в школу пришла учитель и спросила, кто хочет научиться играть на баяне или аккордеоне. Я, не зная, что такое аккордеон, поднял руку. Меня отвели на прослушивание, пройдя которое, я попал в музыкальную школу. Потом дополнительно стал заниматься вокалом в детской студии. Когда окончил музыкальную школу, был выбор, куда пойти дальше: по инструментальному направлению или же петь. Попробовал поступить в Минский государственный колледж искусств, и в первый раз не сложилось. Тогда у меня был период мутации голоса и комиссия не понимала, что со мной будет, когда это пройдет. Я не особенно расстроился. Много работал, пошли конкурсы, смотрел уроки на YouTube, занимался с преподавателями. После этого повторно пробовал поступить и в результате прошел.

- С чем связан выбор именно этого учебного заведения?

- Многие ребята, которые живут в Минске и непосредственно занимаются творчеством пробуют поступать после 9-го класса. Этот колледж был мне по душе. Я счастлив, что пришел сюда. Считаю, мне здесь дали отличную базу, которой в дальнейшем хватит с лихвой, и можно будет осваивать другие профессии. Здесь есть все, чтобы стать настоящим артистом: мы изучаем актерское мастерство, сценическую речь, осваиваем разные стили танцев, постановку мюзиклов, игру на музыкальных инструментах. У нас готовят квалифицированных педагогов, сильных вокалистов. На выходе получу специальность "Артист. Руководитель эстрадного коллектива. Учитель".

- Тебе было интересно учиться?

- Учеба мне давалась относительно легко. Правда, приходилось много учить теорию, а я человек, который не сидит на одном месте. У меня постоянно были выступления, конкурсы, много общения с музыкантами. От них эмоционально насыщаюсь. Считаю, что нужно постоянно общаться с людьми, которые выше тебя, тянуться к ним.

- Как формировался твой профессиональный опыт?

- В колледже я стал участвовать в первых профессиональных конкурсах, таких как конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Маладзiчок", проект "Маладыя таленты Беларусі". Какое-то время в этом направлении не все получалось. На третьем курсе в 2020 году я прошел на Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна", который не состоялся. В прошлом году я также пробовался на "Славянский базар в Витебске".

- Почему ты решил участвовать в отборе "Славянского базара в Витебске"?

- Всегда, когда я шел на какие-либо конкурсы с целью занять призовое место, ничего не получалось. В первый раз, когда пробовался на отбор "Славянского базара", был настроен на победу. Возможно, тогда не сложилось, потому что был молодой и неопытный. В этом году по зову судьбы решил дать себе еще один шанс. Я постоянно пишу в своих постах в Instagram, что нужно много работать и пробовать себя в разных проектах, ходить на конкурсы - все это позволяет получить хороший опыт.

- Как проходила подготовка к выступлению в финале нацотбора?

- Вместе со мной участвовали в отборе очень достойные исполнители, такие как Ольга Булай, Алина Чижик, Карина Ромыш. Они не в первый раз штурмуют конкурс. Я долго подбирал репертуар. Это всегда сложно, ведь он должен совпасть с внутренним состоянием, быть понятным для меня. Ведь существует много красивых песен, но на фоне мелодий смысл теряется, а для меня текст первичен. Началась подготовка, после стали решать вопрос с костюмами. Когда в голове складывается картинка, важно, чтобы она воплотилась на сцене. В результате приехал на областной отбор с песней Алексея Чумакова "Если бы знать, зачем".

На республиканском отборе испытал дежавю: в прошлый раз ведь во второй тур я не попал, и могло произойти всякое. Меня поддержал преподаватель Денис Михайлович Лис - он был уверен во мне.

- Как думаешь, что помогло победить?

- В финале я понимал, если что-то получится, буду представлять страну, поэтому решил исполнять песню на белорусском языке "Я магу купіць каханне" на музыку Леонида Захлевного, слова Леонида Пранчака. Меня зацепил в ней современный текст. Я переделал аранжировку.

Думаю, для успеха в первую очередь нужно быть собой, всегда верить в себя, выходить на сцену и просто делать свое дело. Конечно, еще и много работать. Не все звезды с неба падают. Я не сразу поступил в колледж, не был одаренным ребенком с самого детства - все неслучайно ко мне пришло. Это колоссальный труд: я пою по шесть-семь часов в день, усиленно занимаюсь с преподавателем, много работаю над актерским мастерством, сценической речью. Сейчас еще учусь танцевать.

- Как будешь готовиться к "Славянскому базару"? Чем планируешь покорять зрителя?

- Чтобы пройти на "Витебск-2021", мне нужно было перепрыгнуть через себя. Поэтому, чтобы хорошо выступить, планку нужно поставить еще выше. Я продолжу улучшать свое вокальное мастерство, физическую подготовку, буду стараться быть в тонусе. Ближе к фестивалю посмотрим, как лягут песни. Кроме того, необходимо оценить конкурентов, чтобы был контраст. Много вопросов предстоит решить по поводу звучания, костюмов, моноспектакля и балета.

- Ты молод, но уже имеешь своих учеников. Расскажи, как это произошло?

- Однажды на первом курсе в колледже меня попросили подменить другого преподавателя в одной из частных студий, и впоследствии предложили остаться. Я не думал, что так получится. Мои ученики стали ездить на конкурсы, в том числе телевизионные, занимать призовые места. Затем я ушел в сольное плавание и сейчас преподаю в образцовом вокальном ансамбле "Песенка".

Дети приходят ко мне учиться, ребята постарше - готовиться к участию в конкурсах. И когда есть взаимопонимание между учеником и преподавателем, то успех не заставит себя долго ждать.

- Кто тебе пишет песни?

- Я сам пишу. Вдохновляюсь пройденными этапами жизни, пропускаю через себя взлеты и падения, душевные переживания. Главное, чтобы это была не придуманная история, иначе это прозвучит неискренне и вряд ли слушатель мне поверит.

Обычно вокалисты набрасывают текст или мелодию, потом соединяют и несут человеку, который непосредственно занимается продакшеном, пишет аранжировку. Я работаю с замечательным и талантливым музыкантом Павлом Березовским. Он сразу меня слышит, умеет из моего материала сделать красоту.

- Как выглядит твой обычный день?

- Признаюсь, у меня и до "Славянского базара" особо свободного времени не было: я то в работе, то в учебе, то на репетициях. Сейчас придется от чего-то отказываться, чтобы хорошо выступить. Я ведь понимаю, какая большая ответственность на меня возложена и ни в коем случае не могу подвести. Я рад, что мне выпала такая возможность, это же колоссальный опыт.

- Из каких композиций состоит твой плейлист?

- Я люблю качественную музыку. В наушниках часто играют песни, которые успокаивают, например легкий джаз или же то, что учу для исполнения.

- Кто или что тебя вдохновляет и мотивирует двигаться вперед?

- Я стараюсь мотивировать себя сам. Но когда опускаются руки, мой преподаватель умеет собрать меня, наполнить энергией. У нас хороший тандем.

- У меня никогда не было кумиров, вдохновляет все по чуть-чуть. Однако в последнее время я в восторге от творчества Алексея Чумакова. Мне нравится, как он делает музыку, сколько чувств и смысла вкладывает и как в результате это вкусно звучит. Слушаю и понимаю, что нужно стремиться к такому профессионализму. В песне-однодневке смысл сразу запомнится, но спустя год она уже будет не на слуху. Алла Пугачева не зря столько лет на эстраде была - у нее что ни песня, то хит. Она так отыгрывала, что по прошествии стольких лет люди до сих пор пересматривают ее выступления.

- Даниил, как считаешь, каким образом молодые исполнители могут реализовать свой потенциал в Беларуси?

- Многие говорят, что в нашей стране нет шоу-бизнеса, однако все в наших руках. Звезду из тебя никто не сделает, просто так успех на голову не свалится. Нужно много работать, постоянно вкладывать в себя, меняться и удивлять, и тогда это все вернется. Можно песню выпустить, она залетит, но не факт, что это произойдет со следующей. Нужно иметь выдержку характера, уметь ограждаться от того, что говорят против тебя, обладать силой духа, чтобы не сломаться. Это кажется, что мир артиста яркий, красочный, выступать на сцене непросто. Мы постоянно трудимся над собой, не спим ночами от переживаний.

В Беларуси мало конкурсов, где взрослые исполнители могут могут себя проявить. Да, есть тот же Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна", "Славянский базар в Витебске". А куда еще можно пойти? Раньше на телевидении можно было увидеть "Академию талантов" на ОНТ, "Поющие города" на СТВ - шикарные проекты, которые остаются в памяти, люди тебя видят, здесь зарабатываешь большой багаж знаний и получаешь огромный опыт. Понятно, что мы участвуем во всех возможных конкурсах, однако я неоднократно повторяю своим ученикам и себе: нужно идти на такие конкурсы, которые за собой что-то несут, чтобы после участия в них понимал, что проделал большую работу, не спав днем и ночью и много трудившись. У нас поющая страна, талантов очень много, поэтому нужно развивать это направление.

- Расскажи о планах на будущее.

- Пока у меня не выпущено своих песен на общий суд. После "Славянского базара", чтобы быть на виду и не сбавлять обороты, буду работать над выпуском композиций на русском, белорусском языках, может еще и на английском. Кроме того, хочу освоить еще одну профессию: планирую пойти на менеджмент социальной и культурной сферы в Белорусский государственный университет культуры и искусств.

В будущем я вижу свое творчество профессиональным. К этому нужно прийти, морально дорасти и многому научиться. Через 20 лет я хочу гордиться тем, что делал, и каким был в молодости. Не стоит всю жизнь учиться, чтобы затем выпускать песни-однодневки ради какого-то коммерческого успеха.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-