Участник детского "Евровидения" на сцене должен оставаться ребенком - член жюри нацотбора

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участник детского "Евровидения" на сцене должен оставаться ребенком. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член профессионального жюри прослушивания национального отбора конкурса, представитель Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2011" Лидия Заблоцкая.

"От участников национального отбора жду очень искренних номеров, улыбок. Чем более искренне они будут преподносить свои песни, если они будут улыбаться глазами, если это будет очень эмоциональное выступление, то все члены жюри, я уверена, не останутся равнодушными. Хочется услышать качественные медленные и динамичные треки. И еще, детское "Евровидение" все-таки должно оставаться детским. Хочется видеть в песнях детей, а не копирование взрослых", - сказала Лидия Заблоцкая.

Прослушивание участников национального отбора детского "Евровидения-2019" проходит сегодня в Белтелерадиокомпании на самой большой телевизионной площадке - в студии "600 метров". К прослушиванию допущены 38 исполнителей.

В финал пройдут от семи до десяти исполнителей. Гала-концерт состоится не позднее 27 сентября. Представителя Беларуси для участия в международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Все права, относящиеся к проведению нацотбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.

Детское "Евровидение-2019" пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". В прошлом году Беларусь уже во второй раз была хозяйкой детского "Евровидения" и собрала рекордное количество участников за всю историю форума: на сцене "Минск-Арены" выступили юные артисты из 20 стран.-0-