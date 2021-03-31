Участник детского конкурса "Славянского базара в Витебске" о музыке, победе и пути артиста

Беларусь на XIX Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск" представит 13-летний минчанин Константин Мазуркевич. Парень не раз становился победителем республиканских и международных вокальных конкурсов. Константин является обладателем Гран-при международного фестиваля-конкурса Aurora, лауреатом I степени в двух номинациях конкурса "ПоколениеZ", лауреатом I степени и претендентом на Гран-при конкурса "Кубок дружбы". А вот участие в национальном отборе на детский конкурс "Славянского базара в Витебске" принял впервые. С исполнителем побеседовала корреспондент БЕЛТА.

- Что для тебя значит победа в национальном отборе на детский конкурс "Славянского базара в Витебске"?

- На самом деле это было неожиданно. Я первый раз участвовал в нем - и сразу победа. Как попал на этот смотр? Я принимал участие в конкурсе "Звездочет", где познакомился с одним из его организаторов Юлией Антоненко. Она и посоветовала подать заявку на "Славянский базар". Решил попробовать, ни на что не рассчитывая, а в итоге победил.

- Почему ты выбрал именно песню "Падзяка сэрца"?

- На самом деле мне очень импонирует исполнитель этой песни Юрий Навроцкий, который выступает под творческим псевдонимом Uzari. И как только встал вопрос по поводу песни на белорусском языке, то я сразу вспомнил об этом певце и его композиции "Падзяка сэрца". Решили попробовать, и у нас все получилось.

- Международный детский музыкальный конкурс в Витебске традиционно проходит в два этапа, где необходимо представить две песни. Уже выбрал вторую?

- Мы с педагогом пока еще находимся в процессе поиска подходящей композиции, пробуем. Это однозначно будет песня на английском языке. На примете уже есть несколько произведений.

- Будет ли что-то меняться в твоем исполнении?

- Мы будем отталкиваться от новой песни, ведь там и образ, и направление будут совершенно другими.

- Артисты на сцене испытывают разные ощущения и эмоции. Что чувствуешь ты?

- Для меня всегда волнительно выступать, но при этом и радостно. Мне это нравится. Тем более всегда очень приятно чувствовать, что зрители тебя радушно принимают и поддерживают. Это настраивает на еще более качественную работу, хочется петь все лучше и лучше.

- Что самое сложное в выступлении?

- Помимо демонстрации хорошего вокала сделать все необходимые приемы, нигде не ошибиться и исполнить композицию от души, прожить ее. Мне помогает сама сцена, а также зрители, которые заряжают своей энергией.

- Как на твою победу отреагировали друзья?

- Мой лучший друг был одним из первых, кто меня поздравил. Это было очень приятно.

- Что тебе ближе всего в музыке, в каком стиле, направлении видишь себя на сцене?

- У меня нет какого-то одного любимого жанра или исполнителя. Мне нравится много всего. Возможно, где-то ближе поп-музыка, джаз. Пока что сложно ответить на этот вопрос определенно, потому что на данный момент я все еще нахожусь в поиске своего направления.

- А как ты вообще пришел в музыку?

- Я учусь в гимназии №192, в которой есть музыкальное направление - это целый блок: хор, сольфеджио, инструмент и вокал. Так все и начиналось. Именно там первый мой педагог Элла Еременко помогла открыть мои способности. А последние три года занимаюсь в школе вокала "Микс", где познакомился с прекрасным педагогом Марией Александровной Аббасовой. Она и помогала мне готовиться ко всем конкурсам, в том числе к национальному отбору на "Славянский базар".

- Кто для тебя самый строгий критик?

- Мой педагог, конечно, потому что сразу после выступления она всегда говорит, что я молодец, а потом перечисляет все то, что не сделал на сцене или сделал не так. Да я и сам для себя являюсь критиком, ведь каждое новое выступление должно быть лучше предыдущего.

- Чего ждешь от выступления в Витебске?

- Хочется победить, так как конкурс очень сильный, в нем большая конкуренция. Он может дать хороший толчок, чтобы продолжить заниматься вокалом и выйти на более серьезный уровень.

- Более серьезный уровень для тебя - это что?

- Найти себя и именно свое направление в исполнительском искусстве. А также хотелось бы попробовать свои силы в других престижных конкурсах, в том числе "Евровидении".

- Планируешь ли ты связать с музыкой всю свою жизнь или есть еще какие-то серьезные интересы?

- Думаю, что музыка станет моей профессией. Я вижу себя в вокале. Скорее всего буду поступать после школы на джазовое отделение.

- Почему именно это направление?

- Оно считается одним из самых сложных в музыке, и в нем, мне кажется, можно многому научиться. Джаз станет испытанием, проверкой на прочность для меня как начинающего артиста.

- На пути достижения своей цели что, на твой взгляд, самое главное?

- Не сдаваться, всегда идти вперед. Тем более этот путь, несмотря на сложности, всегда яркий, незабываемый, ведь ты знакомишься с разными интересными людьми, закаляешься в неудачах, вдохновляешься успехами, постигаешь что-то новое.

ИРИНА Денисович,

БЕЛТА.-0-