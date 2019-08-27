27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участникам Дня белорусской письменности предложат разгадать код Сапеги, сообщил журналистам директор компании IgraRoom Виктор Романейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе Министерства информации наша команда готовит для Дня белорусской письменности квест. Это первый такой эксперимент, призванный привлечь внимание как молодежи, так и взрослого населения к истории города Слонима. В квесте параллельно проходят две линии. Одна - игровая увлекательная, вторая - образовательная, то есть это, если говорить о жанре, историческая квест-экскурсия. У каждого участника Дня белорусской письменности будет возможность приехать и разгадать код Сапеги", - рассказал Виктор Романейко.

По его словам, участникам необходимо будет выполнить 10 заданий по всему городу. "Они будут перемещаться во времени, попадать в разные эпохи, в разные этапы развития города и, знакомясь с реальной исторической информацией, будут использовать ее для выполнения заданий. В итоге они смогут разгадать код Сапеги. Благодаря такой форме мы рассчитываем, что большое количество людей сможет не просто погулять по городу, а целенаправленно по сюжетной линии ознакомиться с самыми интересными, увлекательными и где-то тайными местами Слонима", - отметил директор компании.

День белорусской письменности - национальный белорусский праздник. Отмечается с 1994 года в первое воскресенье сентября. Центром праздника становились разные города: Полоцк (трижды), Туров (дважды), Заславль (дважды), Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.

XXVI День белорусской письменности принимает Слоним.-0-