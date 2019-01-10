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Участниками конкурса в Витебске станут танцоры более чем из 10 стран

Культура 10.01.2019 | 08:44
Фото из архива
Фото из архива

10 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXXIV Международный конкурс по спортивным танцам "Витебская снежинка" пройдет в областном центре 19-20 января. Эффектные квикстеп, вальс, танго и джайв не оставят никого равнодушными, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

В течение двух дней в концертном зале "Витебск" танцоры будут в зажигательном ритме бороться за звание лучших. Заявки на участие в турнире подали танцевальные пары более чем из 10 стран.

Конкурс пройдет среди пар разных возрастных категорий, в каждой из которых будут определены победители. Традиционно участники продемонстрируют свое мастерство в европейской и латиноамериканской программах. Самые юные пары также представят на суд жюри комбинированные программы (стандарт+латина). Кроме того, в этом году впервые пройдут командные соревнования по программам "Стандарт" и "Латина" в категории "Молодежь".

"Витебская снежинка" - престижное международное состязание. Это один из конкурсов Мировой федерации спортивных танцев (World DanceSport Federation). Результаты пар из категорий "Молодежь-1" и "Молодежь-2" пойдут в зачет их мирового рейтинга.-0-

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Теги
Витебск, конкурс, танец
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