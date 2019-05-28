Участниками международного фестиваля ART-MINSК станут 240 художников

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками ІІ Международного фестиваля искусства ART-MINSK, входящего в культурную программу II Европейских игр, станут 240 художников, сообщили БЕЛТА в фонде "Дирекция ІІ Европейских игр 2019 года".

"Фестиваль объединит 16 выставочных площадок Минска, превратив город в большую галерею. Минчане и многочисленные гости столицы познакомятся с творчеством белорусских и зарубежных авторов, - рассказали организаторы. - Центральная экспозиция фестиваля расположится во Дворце искусства, куда для реализации авторского проекта приглашен Илья Шипиловских - известный арт-критик, куратор и директор арт-галереи "Ельцин Центр".

Всего на участие в фестивале было подано более 780 заявок. После отбора жюри было решено в экспозицию включить работы 240 художников.

Международный фестиваль ART-MINSK пройдет в столице с 29 мая по 30 июня.

Организаторами форума выступают Центр изобразительного и медиаискусства "Новая культурная инициатива", Республиканская художественная галерея Белорусского союза художников при поддержке Минского городского исполнительного комитета, ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Культурная программа II Европейских игр стартовала 1 мая и включает в себя лучшие культурные события, которые будут проходить по всей стране в мае-июне. Культурные мероприятия во время игр пройдут на нескольких десятках столичных площадок. Задействовано более 50 учреждений культуры Минска, из них более 20 музеев, 6 театров. Привлечены лучшие творческие коллективы, музыканты, артисты.-0-