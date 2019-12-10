Участники из 5 стран претендуют на призы конкурса Ю.Тарича "Я снимаю кино"

10 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Итоги Республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича "Я снимаю кино" подведут в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Полоцкого райисполкома.

С каждым годом конкурс приобретает все большую популярность среди жителей Беларуси и других стран. В этом году на призы претендуют 110 участников из Беларуси, России, Украины, Латвии и Германии, которые представили на суд жюри 215 работ. Их оценивали представители Министерства культуры Беларуси, управления культуры Витебского облисполкома, специалисты Белорусского союза кинематографистов, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и Белорусской государственной академии искусств (БГАИ). Всем любителям кино была предоставлена возможность оценить работы конкурсантов путем интернет-голосования.

Заключительный двухдневный этап конкурса начнется 13 декабря в Полоцком городском дворце культуры. Его насыщенная программа включает показ спектакля "Не покидай меня..." по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева в постановке народного театра "Пилигрим", мастер-классы от ведущих специалистов "Беларусьфильма" и БГАИ, а также творческая встреча с председателем Белорусского союза кинематографистов Виктором Васильевым. Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей конкурса состоятся 14 декабря.

Также во время благотворительных акций Национальной киностудии "Беларусьфильм" и киноконцерна "Мосфильм", посвященных 95-летию белорусского кино, в кинотеатре "Родина" будут показаны фильмы "Лесная быль", "Иллюзии", "Анна Каренина. История Вронского", "Решение о ликвидации", "Дорога на Берлин".-0-