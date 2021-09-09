Участники международного пленэра по живописи подарили могилевскому музею 60 картин

9 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Участники международного пленэра по живописи "Образ Родины в изобразительном искусстве" передали Могилевскому областному художественному музею им. П.В.Масленикова 60 картин. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор учреждения культуры Елена Боброва.

"Творческие работы были написаны на могилевской земле во время проведения 25-го юбилейного пленэра, - отметила Елена Боброва. - Их авторами выступили художники из Беларуси, России, Молдовы, Узбекистана и Египта. Живописные полотна вошли в итоговую экспозицию пленэра и будут демонстрироваться в нашем музее на протяжении месяца. Затем их увидят жители Бобруйска, после чего творчество пленэристов оценит столичный зритель".

По словам директора музея, творческий форум был богат на яркие впечатления и новые знакомства. Например, участники пленэра посетили мемориальные комплексы на Буйничком поле и в д.Борки Кировского района, Александрии Шкловского района, провели мастер-класс для детей из Белыничской детской школы искусств.

В текущем году мероприятие посвящено памяти российского художника-живописца и лауреата многочисленных государственных премий Валентина Михайловича Сидорова, который стоял у истоков международного пленэра в Могилеве. Мастер способствовал укреплению творческих и культурных связей профессиональных союзов художников России и Беларуси, за что в 2008 году был награжден орденом Франциска Скорины.-0-