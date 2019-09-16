Участники социально-творческой программы "В будущее - с надеждой" выступят в Белгосфилармонии

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный концерт и чествование юных талантов XXXIII Международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой" состоятся в Большом зале Белорусской государственной филармонии 17 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА куратор-координатор проекта Екатерина Копелева.

"В этом году участниками нашей программы стали почти 480 ребят, - отметила куратор. - Мы отобрали более 20 самых ярких номеров юных артистов, которые будут представлены на концерте. Основная цель социально-творческой программы "В будущее - с надеждой" - сотрудничество известных артистов белорусской эстрады с талантливыми детьми и молодежью, проживающими на загрязненной радионуклидами территории. В этом году с нами выступит народный артист Беларуси Эдуард Ханок. За 33 года мы открыли много имен, поэтому можно смело говорить, что многие известные артисты республики благодаря нашей программе и обширной концертной деятельности стали узнаваемыми и популярными".

По словам Екатерины Копелевой, в фойе филармонии будет презентована выставка работ декоративно-художественного творчества, посвященная любви к малой родине.

Международная социально-творческая программа "В будущее - с надеждой" поддерживает одаренных ребят из пострадавших от чернобыльской аварии регионов Беларуси, России, Украины, организует творческие фестивали, конкурсы, благотворительные акции.

Организаторами благотворительного творческого праздника являются Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям, Белорусский фонд мира и Белорусский союз музыкальных деятелей при поддержке Министерства образования.-0-