19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участников детского "Евровидения-2018" познакомят с традициями белорусской культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

Помимо традиционных мероприятий - записей визиток, репетиций, телевизионных съемок и пресс-конференций - участников детского конкурса песни ожидает насыщенная экскурсионная программа. "Так, 22 и 23 ноября делегации посетят Государственный литературный музей Янки Купалы, который использует в экспозициях современные технологии и знает, чем увлечь подростковую аудиторию. Сотрудники музея подготовили целую программу мероприятий на английском языке. В стенах музея дети попробуют блюда национальной белорусской кухни, познакомятся с народными песнями и танцами, а также создадут поделки своими руками, которые смогут забрать с собой", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

На протяжении всей недели для ребят и делегаций в столичном гостиничном комплексе "Президент-Отель" будет организован Евродом - свободное пространство, где конкурсанты смогут с пользой провести время, завести новых друзей и попрактиковаться в различных творческих занятиях.

Сегодня в Минске прошла торжественная церемония открытия международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", что дало старт большой Евронеделе. Долгожданный финальный концерт конкурса начнется 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании www.tvr.by и официальный сайт детского "Евровидения" www.junioreurovision.tv. Радиотрансляцию конкурса представит Первый канал Белорусского радио. Комментировать шоу в телеэфире в режиме LIVE будут Георгий Колдун и Андрей Макаенок, а радиослушатели проведут два с половиной часа в компании с Викторией Урбанович и Павлом Лазовиком.

За всеми событиями Евронедели можно следить в выпусках новостей и дневниках конкурса "Light up!", которые выходят на "Беларусь 1" по будням в 20.55, а в воскресенье - в 17.35. На Первом национальном канале Белорусского радио по будням в программе "Утро с Белорусским радио" также выходят дневники детского песенного форума, а в новостных информационных выпусках - прямые включения и репортажи с основных площадок конкурса, интервью с организаторами и участниками конкурса.

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского Вещательного Союза (ЕВС). -0-