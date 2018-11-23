Участницу детского "Евровидения" из Македонии Минск пленил своей энергетикой

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистке детского конкурса песни "Евровидение-2018" из Македонии Минск запомнится своей особой энергетикой. В этом Мария Спасовска призналась во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Исполнительница из Македонии уже принимала участие в XV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2017", сейчас она финалистка детского "Евровидения". "Оба музыкальных проекта организованы на высоком уровне. Но "Евровидение" более популярно, и мне здесь очень комфортно. Минск для меня - один из самых больших городов Европы, а Витебск - очень душевный, город сердца. У Минска какая-то особая энергетика, здесь много музеев, красивых мест. Мне очень интересны белорусы. Я не ожидала, что мне здесь будет так хорошо, но моя цель в Беларуси не путешествовать, а петь и победить", - подчеркнула Мария Спасовска.

По ее словам, она во второй раз участвовала в своей стране в отборе на детское "Евровидение". "В первый раз мне было немного страшно, наверное, поэтому я не прошла. Сейчас я была более уверена в себе и мне удалось попасть в финал. Я видела выступления других участников, мне нравится каждая песня. Все молодцы. Я подружилась со многими финалистами, нам приятно общаться", - отметила македонская исполнительница.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши. Мария Спасовска выступит под 16-м номером.

Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский исполнит композицию "Time" и выйдет на сцену под восьмым номером.

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-