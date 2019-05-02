Учебная и научно-популярная литература занимают большую часть в общем тираже Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В общем объеме издаваемых книг и брошюр в Беларуси преобладает учебная литература и научные, научно-популярные издания. Такие данные приведены в статистическом обзоре к Дню печати (5 мая), опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Всего в минувшем году в республике было выпущено 9,7 тыс. книг и брошюр общим тиражом 25,6 млн экземпляров, почти по 3 единицы на каждого жителя страны. При этом 72,3% совокупного тиража вышло на русском языке (7,5 тыс. книг и брошюр), 16,7% - на белорусском (1323 книги и брошюры). Также выпускались книги и брошюры на английском, немецком, французском, испанском, китайском, польском, латинском, церковнославянском, итальянском, арабском, украинском, японском, финском, латышском, иврите, греческом и древнегреческом языках.

По целевому назначению в этом объеме лидирует учебная литература - 31,1% от общего тиража. На научные и научно-популярные издания пришлось 19,5%, учебно-методические пособия, учебные программы - 18,4%. В то же время тираж литературно-художественных изданий в прошлом году в общем объеме составил 6,9%, изданий для детей и юношества - 7,7%.

Кстати, литература для детей в общем тираже художественной литературы занимает существенный процент (1,9 млн экземпляров из 2,1 млн), но при этом само разнообразие книг для взрослого читателя больше. Впрочем, и детские книжки представлены различными жанрами: проза, поэзия, драматургия, фольклор и другие.

В прошлом году в республике выпущены 824 журнала и другие периодические издания годовым тиражом 38 млн экземпляров. Из них на русском языке изданы 693 журнала, на белорусском - 123. Редакциями издана 501 газета годовым тиражом 344 млн экземпляров.-0-