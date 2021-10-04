"Учитель, перед именем твоим": в НББ презентовали тематическую выставку

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Тематическую выставку "Учитель, перед именем твоим" презентовали в зале документов международных организаций Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Испокон веков профессия учителя считалась одной из самых важных в жизни любого общества, поскольку педагоги выполняют особую гражданскую миссию - воспитание молодого поколения. Каким будет это поколение, какие государственные устои поддержит, как будет относиться к старшим - все это во многом зависит от учителей. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы", - подчеркнули организаторы.

Выставка насчитывает около 60 документов на английском, русском и белорусском языках, среди которых книги, периодические издания, буклеты. Большую часть экспозиции составляют документы международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, МОТ). Представленные на выставке материалы познакомят читателя с изданиями, в которых раскрывается сущность профессии учителя, рассматривается роль педагога в развитии человека и общества.

Выставочный проект состоит из тематических разделов: "Учитель и его роль в воспитании и образовании", "История педагогики", "Деятельность великих педагогов мира" и "Педагогическое образование: национальный и международный опыт".

"Это прекрасная возможность обратить внимание на проблемы учителей на национальном и мировом уровнях, проанализировать успехи педагогов в международном контексте. Выставка адресуется ученым и специалистам в области образования, преподавателям вузов, средних специальных учебных заведений и общеобразовательных школ, аспирантам, а также всем интересующимся современными проблемами развития образования", - отметили в учреждении.

Экспозиция будет работать по 9 ноября.

День учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году и ежегодно отмечается более чем в 100 странах мира. -0-